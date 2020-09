Certains malentendus qui auraient pu bloquer la concrétisation de ce grand projet culturel ont été levés suite à la rencontre du réalisateur Bachir Derrais avec la soeur du chanteur. Il a été question lors de ce tête-à-tête amical d'accorder les violons des deux parties concernant le scénario de ce film qui ne sera pas une fiction, mais un film biographique inspiré à 100% de la vie et du parcours extrêmement riche et houleux du Rebelle assassiné le 25 juin 1998. «S'il s'agissait d'une fiction, le réalisateur aurait pu avoir toute la liberté d'agir à sa guise, mais puisqu'il s'agit d'un film biographique, la consultation des proches du concerné s'avère indispensable», a affirmé Malika Matoub qui est également présidente de la Fondation Matoub Lounès après avoir rencontré Bachir Derrais. La même proche du Rebelle a indiqué que son opposition, au départ, concernant la réalisation de ce film dont l'idée et l'initiative appartiennent à Bachir Derrais, était motivée par le fait que pour un tel projet, la consultation des personnes concernées s'imposait.

Finalisation du scénario

Après que Bachir Derrais a pris attache avec elle, les choses sont définitivement rentrées dans l'ordre, surtout quand on sait que Nadia Matoub, veuve du Rebelle, a été entièrement favorable à ce projet cinématographique dès le départ.

La prochaine étape sera donc la finalisation du scénario de Bachir Derrais dans lequel ce dernier aura la lourde mission de retracer et récapituler tout le parcours de Matoub Lounès: son enfance, ses débuts dans la chanson, sa scolarité et son service militaire mouvementés, son engagement dans le la lutte identitaire et bien plus tard contre le régime du parti unique et contre l'intégrisme, ses blessures lors des évènements d'octobre 1988, son enlèvement en 1994 et son assassinat en 1998. Le scénario de ce premier long métrage professionnel sur Matoub Lounès ne sera en aucun cas une adaptation de son autobiographie publiée en 1995 aux éditions Stock. Le scénario sera écrit entièrement à zéro et la famille du Rebelle aura le droit de regard et de suivi sur cette question.

Des moyens financiers colossaux

Nous avons appris en outre que ce film sera coréalisé par Bachir Derraïs et Alexandre Arcady. En outre, le film sera financé par plusieurs organismes et chaines de télévision car, comme chacun pourrait le deviner, il s'agira d'un projet cinématographique qui nécessitera des moyens financiers colossaux. Malheureusement, le comédien qui devait camper le rôle de Matoub Lounès dans ce film, et sur lequel avait jeté son dévolu Bachir Derrais, n'est plus: il s'agit du regretté Rachid Farès. Les réalisateurs devraient désormais prospecter de nouveau pour dénicher cette perle rare qui pourrait camper le rôle très difficile du Rebelle. Il faut souligner que dans le sillage des initiatives inhérentes à la mémoire de Matoub Lounès, le projet de musée qui sera érigé au niveau de son village natal à Taourirt Moussa avec l'aide et le soutien du ministère de la Culture bute actuellement sur un problème de terrain dominical sur lequel une partie du musée devrait être bâtie. Mais ce problème trouvera une solution dans quelques semaines, selon Malika Matoub qui a précisé que toutes les autres procédures inhérentes à ce projet ont été menées à terme avec succès.