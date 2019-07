Le romancier algérien Amine Zaoui prendra part, aux côtés d’une élite d’hommes de lettres arabes, au 2e Colloque de la Palestine du roman arabe qui se déroulera du 8 au 12 juillet dans plusieurs villes palestiniennes, ont annoncé les organisateurs. Ecrivain bilingue (français et arabe), Amine Zaoui compte parmi les plumes aiguisées du roman algérien qui font honneur aux champs littéraires algériens. Organisé par le ministère palestinien de la Culture, ce 2e Colloque du roman arabe se penchera sur plusieurs questions littéraires, outre l’organisation de conférences sur «le roman arabe et la traduction», «la critique et le roman arabe» et bien d’autres. Selon les organisateurs, cette manifestation qui aura lieu à Ramallah, Tulkarem, Bethléem et Naplouse, verra la participation de 50 invités entre romancier, critique, écrivain, éditeur, traducteur et académicien représentant la Palestine et 12 autres pays arabes.

Cette manifestation littéraire offre «l’opportunité de créer une interactivité entre les romanciers arabes et d’ouvrir des espaces pour faire connaître le roman et promouvoir la créativité palestinienne». Ce colloque est à même de renforcer la contribution de la culture palestinienne à la pensée arabe et de desserrer l’étau, même à titre symbolique, autour de cette culture. Les romans de Amine Zaoui ont été traduits dans plusieurs langues, dont le Huitième ciel (2008), La Voie de Satan (2009), La Chambre de la vierge impure (2009).