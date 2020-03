«Papicha c'est sept ans de travail. Il m'a fallu énormément de courage pour me décider à raconter cette histoire personnelle, douloureuse, mais nécessaire. Un témoignage important du combat des femmes en Algérie. Du combat de façon générale.» Et d'ajouter: « Merci de nous remercier de l'autre côté de la Méditerranée. Merci aussi au délégué général du festival de Cannes, Thierry Frémaux, qui a permis au film de vivre ce qu'il vit aujour-d'hui...», dixit la réalisatrice Mounia Meddour, vendredi dernier, à la cérémonie de la 45e édition de remise des Césars où le film a été sacré Meilleur premier film et la comédienne Lyna Khoudri élue Meilleur Espoir féminin. De son côté, cette dernière a déclaré, émue, sur la scène de la salle Pleyel, à Paris: «Je suis très honorée que ce soit toi (Aïssa Maïga, Ndlr)) qui me remette ce César. J'ai longtemps rêvé de ce moment, avec mes potes on s'entraînait à faire des discours avec la télécommande. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, merci à Mounia Meddour. Tu es mon étoile, je t'aime Mounia. Maman, je sais que tu es devant ta télé, tu m'as offert ta vie, merci papa, c'est toi qui m'a donné envie de faire du cinéma, merci aussi à mon frère, sinon il va être jaloux.».

Récompensé ailleurs, censuré ici

Une belle revanche encore, qui s'ajoute aux nombreux prix que le film a glané depuis presque un an maintenant et un véritable pied de nez à sa censure en Algérie, qualifiée par son coproducteur algérien, Belkacem Hadjdaj de «ridicule». Un film interdit de sortie donc en Algérie et récompensé outre-mer. Aucune explication officielle n'a été fournie jusqu'à aujourd'hui quant à cette décision arbitraire qui voit un simple film sur le courage des femmes qui se battent contre l'islamisme terroriste pendant les années 1990, faire l'objet d'une omerta. Au regard, aujourd'hui, de la «volonté politique affichée» de l'Etat à développer le cinéma en Algérie, va-t-on enfin cesser avec cette fâcheuse manie des interdictions de films et laisser le public en juger ou continuera-t-on encore à le considérer comme un enfant de seconde zone? Une démarche puérile qui n'honore pas le pays. Alors que l'Etat se félicite aujourd'hui de «la pluralité des expressions en Algérie», qu'en est-il justement de la liberté de création? Ou encore faut-il rentrer dans les cases du fameux «politiquement correct» pour pouvoir enfin exercer son noble métier d'artiste? Des questions qui se doivent d'être clairement posées à qui de droit. Des réponses toutes aussi claires doivent être fournies. Il est bon de rappeler que l'actrice franco-algérienne Lyna Khoudri a été révélée au public dans le long-métrage de Sofia Djama Les bienheureux qui lui a valu le Prix de la Meilleure Actrice dans la section orrizonti.

Mounia Meddour est la fille du réalisateur Azzedine Meddour, ayant accompli des études supérieures en journalisme à Alger avant de poursuivre une formation en cinéma et audiovisuel en France. Elle a entamé sa carrière de réalisatrice en 2004 par une série de documentaires, suivie d'un court-métrage Edwige en 2011. Papicha est son premier long-métrage.

Un palmarès qui décoiffe

Présidée par la talentueuse humoriste française Florence Foresti, cette cérémonie a vu se déployer par ailleurs, un palmarès bien éclectique, entretenant le suspense jusqu'à son comble puisque le film Les Misérables, qui avait tellement fait parler de lui cette année (Prix du jury au festival de Cannes 2019, Ndlr) en France est reparti avec quatre Césars. En effet, il sort grand vainqueur de cette soirée avec le Prix du Meilleur Film, celui du montage ainsi que celui du public, ce qui est en même temps une gageure sûre pour la qualité du film et de ceux qui fréquent les salles. L'acteur Alexis Manenti de Les Misérables de Ladj Ly a également été récompensé du César du Meilleur espoir masculin. Des prix que d'aucuns se félicitent car enfin représentatifs de la diversité culturelle de la société française, ont noté les internautes et les commentateurs télés. Toutefois, à noter que Roman Polanski, avec son film J'accuse, a remporté trois prix dont celui du César du meilleur réalisateur, provoquant la sortie de la salle d'Adèle Haenel, symbole féminine du #metoo, suivie d'autres personnalités, toutes éreintées par ce choix. Des manifestations se déroulaient aussi en dehors de la salle.

D'ailleurs, toute l'équipe du film J'accuse de Polanski a boycotté la cérémonie. Rappelons que le «cinéaste Roman Polanski est accusé de viols et d'agressions sexuelles par 12 femmes, notamment alors qu'elles étaient mineures. Le réalisateur a reconnu avoir drogué puis violé l'une d'entre elles, une jeune fille âgée de 13 ans en Californie, puis a fui la justice», rapporte L'Express, qui titre dans un article «Les Césars 2020 consacrent l'extraordinaire impunité de Roman Polanski».