Après une absence, pour raison de pandémie de Covid-19, la 14e édition du Salon International de l'optique et de la lunetterie (Siol'Alger), revient et se tiendra les 4, 5 et 6 mars prochains, à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la restauration. Une édition placée sous le parrainage du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a annoncé RH. International Communication. Il faut noter que ce salon professionnel, qui se renforce au fil de ses éditions, demeure le plus important d'Afrique, par son espace, la qualité des exposants et des produits exposés. Annuellement, depuis 2009, il témoigne aussi de sa vitalité mais aussi de la maturité de ce grand rendez-vous international où se rencontrent professionnels de l'optique et de la lunetterie, fabricants de verres, gestionnaires des établissements publics et privés de santé et ophtalmologues. Le Siol reste l'unique et le plus important espace ouvert aux fabricants de verres, nationaux et internationaux, fournisseurs, distributeurs, représentants des différentes marques étrangères, matériels et équipements pour ophtalmologistes, opticiens, optométristes. Le SIol'Alger est aussi l'espace où les derniers produits et les innovations, en termes de montures, verres, lentilles de contact, outils et composants, marketing, accessoires, équipements techniques et formation professionnelle sont non seulement exposés, mais aussi les nouveautés, que ce soit en termes de matériel d'atelier, de salle d'examen de la vue, de tendances mode...