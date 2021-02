L'Organisation nationale des éditeurs de livres (Onel) organisera, du 11 au 20 mars prochain, le Salon national du livre qui promet d'être très riche, surtout qu'il intervient après près d'une année de complète léthargie marquée par la suspension de toutes les activités culturelles de masse.

Ce Salon national du livre aura lieu au pavillon central du Palais des expositions des Pins maritimes à Alger (Safex), le même endroit où se tient habituellement le grandiose Salon international du livre d'Alger (Sila) qui a été annulé en 2020 à cause des mesures prises dans le sillage de la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Des dizaines d'éditeurs de livres prendront part à ce Salon du livre qu'organise pour la première fois l'Onel, une organisation très dynamique composée de professionnels du livre ayant une grande expérience dans le domaine et un savoir-faire avéré et confirmé dans la fabrication du livre et exerçant dans plusieurs wilayas du pays. Depuis que la décision d'organiser ce salon a été prise, les membres de l'Onel travaillent d'arrache-pied et sans relâche afin que ce rendez-vous culturel de grande dimension soit une réussite totale, surtout qu'il s'agit du premier après la longue période de léthargie qu'a connue le monde du livre.

Une aubaine pour le marché du livre

Une traversée du désert d'une année qui n'a pas été sans engendrer des conséquences négatives sur le marché du livre. De nombreux éditeurs ont tout simplement mis la clé sous le paillasson car ne pouvant plus faire face à la crise de la cessation de l'activité. D'autres ne cessent de faire face à des difficultés énormes pour tenter de survivre.

La situation des éditeurs est devenue très précaire et préoccupante ces derniers mois et certains parmi eux ont été même contraints de brader les prix des livres afin de pouvoir rentabiliser un tant soit peu leur activité. Ce Salon du livre sera donc une aubaine pour donner un nouveau souffle au marché du livre et pour tenter de faire revivre, autant que faire se peut, un domaine culturel très vulnérable, faut-il le rappeler.

Nous avons appris que les organisateurs ont pris attache avec le ministère de la Culture au sujet de l'organisation de ce Salon du livre et les responsables concernés au ministère se sont montrés très disposés à faciliter la mission des organisateurs et à leur accorder toutes les facilités nécessaires et possibles.

Un riche programme au menu

De nombreuses rencontres ont regroupé les organisateurs, ces derniers jours, visant à apporter les dernières retouches à l'aspect organisationnel car en plus des stands des différents exposants, où seront disposés les livres à proposer à la vente aux visiteurs, le salon en question prévoit également un programme d'animations culturelles et littéraires. Bien entendu, des écrivains y seront présents pour animer des séances de ventes-dédicaces.

Nous avons appris en outre, que les éditeurs participants proviendront des quatre coins du pays dont Sétif, Oran, Batna, Béjaia, Blida, Alger, Tizi Ouzou, Médéa, Constantine, etc. Il y aura aussi bien des éditeurs connus et ayant plusieurs décennies d'existence que des éditeurs jeunes, mais qui ont déjà réussi à arracher une place respectable sur le marché grâce à leur savoir-faire et à leur sérieux.

Le programme final du Salon national du livre sera rendu public dans les tout prochains jours.

Les visiteurs pourront ainsi y découvrir toutes les nouveautés dans tous les genres (roman, essais, poésie, nouvelles, histoire, parascolaire, rééditions, etc.), parues durant la période s'étalant de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ce salon permettra aux éditeurs de renouer le contact aussi bien avec les libraires, les auteurs que les lecteurs.