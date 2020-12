L'Expression: La situation sanitaire actuelle dans le monde a impacté de façon désastreuse celui de la culture. Qu'en est-il en France?

Abel Jafri: Pour ce qui est de la France, la situation est catastrophique pour tous les professionnels de théâtre et de cinéma:producteurs, distributeurs, techniciens, acteurs. Alors que nous sommes le pays de l' «exception culturelle». Le paradoxe veut que pendant le confinement nous consommons de la culture, cloitrés chez nous: nous écoutons de la musique, regardons des séries et films, lisons des livres.

Quelle est votre situation actuelle en tant qu'acteur eu égard à cette crise?

Comme beaucoup de professionnels, je me retrouve dans une situation délicate, où je ne peux pas honorer mes contrats, avec le sentiment d'abandon pour tous ces acteurs et gens du spectacle. On a le sentiment d'être inutile, alors que le propre de notre métier est de faire partager les émotions, les rires, la joie et le bonheur, car la culture est la meilleure arme pour se découvrir et pour le vivre ensemble. Elle est universelle.

Une campagne de communication où il est question de la culture comme un facteur «essentiel» dans la vie de tous les jours vient d'être lancée. Pourriez-vous nous en parler?

Effectivement, dans la vie de tous les jours, la culture est omniprésente et permet de nous élever et de nous découvrir. Les lectures, les films, les pièces de théâtre, tout comme les musées, nous distraient et nous font réfléchir également. Des sujets graves peuvent être abordés par ce biais et par là informer les citoyens d'une façon souvent plus percutante que par les médias. Ne pas oublier non plus que le secteur culturel rapporte beaucoup à la France.

Beaucoup d'institutions culturelles en France ont appelé à l'ouverture immédiate de leur, infrastructure. Beaucoup d'artistes souhaiteraient rencontrer leur public. Quelles solutions préconisez-vous pour changer les choses?

Il est difficile de comprendre la logique de ces fermetures, alors que les centres commerciaux accueillent des milliers de personnes. Les salles de cinéma et de théâtre se prêtent tout à fait à l'accueil du public. L'espace prévu pour les spectateurs, peut être repensé différemment, avec un fauteuil sur deux occupé. Une file d'attente où le public garderait les distances nécessaires en attendant d'entrer dans la salle. Il faut tout simplement continuer à faire attention aux autres en n'oubliant pas que c'est une épidémie. Profiter du patrimoine culturel n'empêche pas la protection de la santé.

Enfin, pensez-vous qu‘aujourd'hui le digital, le streaming notamment, pourra remédier à l'absence de projection de films dans les salles? Et qu'en pensez- vous de cela? D'autant qu'aux USA l'année prochaine certains grands films en blockbusters vont sortir simultanément en salle et en streaming.

Oui cela peut y remédier un peu. C'est l'évolution de notre société. Le streaming et le digital permettent à ceux qui ne peuvent se déplacer de découvrir des films, des documentaires. Mais voir un film sur un grand écran dans une salle obscure amène une magie inégalée de par son ambiance. De même que le théâtre vivant ne pourra pas être remplacé par des plates-formes. En fait, c'est complémentaire.