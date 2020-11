Le sociologue algérien Ali El Kenz est décédé le 1er novembre à Nantes, des suites d'une longue maladie. Etabli à Nantes depuis plusieurs années avec son épouse palestinienne et, néanmoins écrivaine, Suzanne El Farra El Kenz, Ali El Kenz est né en 1946 à Skikda (Algérie), Ali El Kenz a été maître-assistant de philosophie à l'université d'Alger de 197O à 1974, puis professeur de sociologie dans la même université jusqu'en 1993 ainsi que directeur de recherches au Cread (Centre de recherches en économie appliquée au développeme à Alger). Après avoir été professeur associé à l'université de Tunis 1 de 1993 à 1995, il était jusqu'à aujourdhui professeur de sociologie à l'université de Nantes depuis 1995. Il a occupé diverses fonctions à l'Association arabe de sociologie ainsi qu'au Codesria et au FTM à Dakar. Il a, à son actif, plusieurs ouvrages dont Le monde arabe: enjeux sociaux, Perspectives méditerranéennes, Gramsci dans le Monde arabe, etc. Ses principaux thèmes de recherche ont été le travail, le développement, la sociologie des sciences; ses principaux lieux d'observation et d'analyse, l'Algérie, le Monde arabe et l'Afrique. Son expérience d'un séjour en tant que Visiting Professor à l'université de Princeton (USA) en 2000, et sa délégation à l'IRD(2003-2006) ont contribué à la construction intellectuelle de l'IEA de Nantes où Ali El Kenz y a participé comme conseiller scientifique chargé de l'axe «savoirs et sociétés».