«Jamais deux sans trois ! » En effet, après l’annulation du concert de l’Ivoirien Tiken Jah Fakly, en juin 2018, celui du chanteur gitan, Kendji Girac, en juin dernier, voilà que le spectacle de l’humoriste franco-marocain Jamel Debbouze, annoncé en grande pompe pour les 14 et 15 novembre, se voit lui aussi annulé à ces dates ! En effet la boîte organisatrice du spectacle, Keral Production, qui l’a annoncé sur sa page facebook après s’être empressée de présenter l’événement, affirme : « Pour des contraintes indépendantes de la volonté de l’artiste et de la production, les deux représentations exceptionnelles du spectacle de Jamel Debbouze auront lieu non pas les 14 et 15 novembre 2019 mais les 30 et 31 janvier 2020 à l’opéra d’Alger » et de rajouter : « Keral Productions tiendra son public informé de la date d’ouverture de la billetterie dans les prochains jours ». Un concert annoncé puis annulé alors que rappelle-t-on, les billets du concert prémentionné n’ont pas encore été complètement remboursés.

« Des contraintes de dernière minute », nous dira Farid Benlagha le directeur de Keral Productions qui soutient pourtant son désir de « se battre pour que le pays continue de vivre et à bouger ». Encore une pierre jetée dans la mare pour cette boîte de production qui, avec ce nouvel impair, vient de jouer à nouveau avec sa réputation qui se voit à nouveau entachée. Rendez-vous en janvier alors…