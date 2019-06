Le tapis de Babar (wilaya de Khenchela) représentera le tapis algérien au Salon international du tourisme de Berlin (Allemagne), prévu en novembre prochain, a fait savoir le directeur local du tourisme et de l’artisanat, Zoubir Boukaâbache. «L’opération d’estampillage courant 2019 de cet article, produit par des artisanes locales avec le concours du Centre régional d’estampillage du tapis de Tébessa, a été derrière l’invitation lancée par les organisateurs du salon de Berlin à la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de Khenchela pour participer à cette manifestation», a précisé le responsable, en marge de l’exposition tenue au complexe thermal de Hammam Essalhine, à l’occasion de la Journée nationale du tourisme. Les préparatifs pour participer à ce Salon avaient débuté au cours de cette semaine avec les artisanes afin d’honorer l’artisanat national qui sera également représenté par des artisans des CAM de Boumerdès et Ghardaïa. L’adhésion en 2019 des artisanes de Babar à l’opération d’estampillage du tapis a facilité la commercialisation de ce tapis auprès des offices de divers ministères et à l’ambassade d’Algérie en Espagne.