Au milieu de la scène chaâbie, il s'éclipse. Il ne veut pas être sous le feu des projecteurs. Dès que le récital ou la soirée commence, sa touche au banjo ténor, cet instrument à cordes au son aigu, est si unique, spéciale et délicieuse qu'elle est détectable parmi tant d'autres. Lui, c'est Kamel Boudjellab, le ténor du banjo. Dans le milieu de la chanson populaire algérienne, l'on s'accorde à dire que l'innovation n'a pas de limite. Quand on imite, cela prouve qu'on n'est pas innovateur. Ce principe est, de l'avis de tous, l'élément de base dans la pratique, pour les interprètes comme pour les musiciens. Kamel Boudjellab, «Johnson» pour les intimes, ne déroge pas à la règle. Depuis le début de sa carrière en 1978, il s'adonne à un exercice qu'il aime tant, celui d'innover, défiant toute règle pour toucher là où il est difficile d'arriver. Il réserve au banjo ténor, ce compagnon qu'il couve depuis le lancement de son aventure artistique, un traitement particulier, lui faisant sortir le meilleur de lui-même. Les admirateurs du chaâbi apprécient l'interprète et le texte, mais négligent très souvent les musiciens. Or, pour les connaisseurs, «c'est l'habillage musical qui sort les vers de leur écrin pour semer la gaieté et la réflexion dans les esprits». Kamel a suivi les traces de ses aînés et modèles, entre autres, Kaddour Cherchali, Sid Ahmed Amarouche, dit «Naguib» et Abdelkader Belhadj. Anti-monotonie, il ne se laisse mener par aucune règle une fois sur scène. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il n'est pas réglé comme du papier à musique. Ses inspirations et répliques surgissent au milieu du morceau et les notes tombent comme les gouttes d'une pluie fine.Jeune, Kamel se distinguait par un autre talent, celui de footballeur, d'où, d'ailleurs, l'appellation «Johnson». Et ce talent passe, au fil des années, des jambes aux mains, faisant de lui ce qu'il est devenu de nos jours.

Une famille d'artistes

Né dans une famille de musiciens, il fut naturellement réceptif à la musique dès lors qu'il commençait à s'intéresser à ce riche patrimoine familial. Après lui avoir acheté une guitare à l'âge de 6 ans, son défunt père le mettait à ses côtés, des heures durant, pour écouter El Hadj M'hamed El Anka. Auprès de chaque personne de son entourage, notamment l'oncle et icône de la musique populaire, Rachid Boudjellab, il apprenait. Ce dernier est sa première et grande école, où il apprit à jouer différents instruments, avant qu'il y ait ce penchant pour le banjo. «C'est un instrument au son spécial. Il m'a vite adopté et j'en ai fait de même. Nous formons un duo inséparable depuis bientôt quatre décennies», nous dit Kamel. Au départ, il jouait discrètement, loin des regards, mais sa maîtrise, devenue magie par la force des choses, finit par le révéler au grand public. De soirée en soirée, il grimpa les échelons et se rapprocha des musiciens de renom, pour se faire une place - sans risque d'exagérer - dans la cour des grands. «C'est lui qui oblige le cheikh à le suivre, contrairement aux coutumes. Discret dans la vie de tous les jours, c'est un ogre sur scène», témoigne le percussionniste Omar Benarab, connu sous le nom de «Omar El Fekhar». Chose facile à vérifier, à déguster et surtout à admirer, dès que l'on assiste à une soirée où Kamel figure, ou en visionnant une vidéo sur la Toile. Du grand art!

Plus qu'un talent

Le talent est primordial pour que tout artiste, interprète ou musicien, émerge. Tout de même, à lui seul, le talent ne suffit pas. Le respect d'autrui est une assise qui permet d'aller de l'avant et ne pas avancer à reculons. Kamel le sait et l'applique.

Il est apprécié par son génie aux cordes, mais aussi par ses qualités humaines, sa simplicité et sa disposition à apporter sa pierre à l'édifice là où il peut (et il faut) le faire. «On m'a inculqué l'idée que le talent à lui seul ne suffit pas, il faut qu'il soit accompagné par des qualités humaines. Je respecte les gens comme j'aime qu'on me respecte en tant que personne d'abor», nous dit-il, non sans se rappeler d'un cheikh qui l'a marqué sur tous les plans, en l'occurrence le défunt Abdellah Guettaf, rappelé par Dieu le 28 janvier 2011. «En le côtoyant et travaillant avec lui, je me suis rendu compte comment a-t-il pu arriver jusqu'au sommet. Evoquer Abdellah l'artiste nécessite beaucoup de temps.

Pour Abdellah l'homme, des siècles ne suffiront pas. Jamais je ne l'oublierai ni les souvenirs du dernier récital qu'il n'a pu terminer après son malaise. Après son décès, je ne pouvais plus travailler ni réécouter ses enregistrements.

Je me suis retiré de l'activité artistique, avant d'y revenir, sur insistance d'amis et mélomanes», se remémore-t-il avec un pincement au coeur. Ce sont ces qualités que Kamel espère voir chez la nouvelle génération, là où «la pâte existe». «C'est réalisable, pour peu que cette nouvelle génération suive les traces des aînés, artistiquement et humainement et cravache dur», espère-t-il. Depuis quelques mois, «Johnson» est absent de la scène pour des raisons de santé et son absence s'est fait ressentir. Pour lui, c'est une partie de sa vie qui est à l'arrêt et il espère retrouver rapidement la place qui est la sienne sur scène. Croisons les doigts!