Le chantier de réhabilitation du théâtre emblématique de Blida, Mohamed-Touri, «sera bientôt relancé» après des années de laisser-aller ayant entraîné sa fermeture au grand dam des amateurs du 7e art, a-t-on appris, hier, du président de l’APC de Blida.

Les travaux de restauration de cet établissement culturel, dont la construction remonte aux années 20 du siècle dernier «seront lancés prochainement, suite à la sélection d’une entreprise spécialisée en restauration et réhabilitation de ce genre de bâtis», a déclaré Mohamed Belaâzout. Il a imputé le retard accusé dans les travaux de restauration, lancés depuis près d’une année, «à une négligence de la part de l’entreprise chargée de ce projet». Un fait ayant interpellé, a-t-il dit, «les services de la commune qui ont procédé à la résiliation du contrat de cette entreprise, dès l’expiration des délais fixés pour ce projet de restauration, avant la sélection d’une autre entreprise pour ce faire», a-t-il expliqué. Les travaux de restauration concerneront notamment la toiture (complètement effondrée) de la salle de spectacle du théâtre, d’une capacité de près de 400 spectateurs. Les décorations seront reproduites à l’identique pour redonner au site son lustre d’antan qui a tant fasciné de grands noms de la scène artistique qui s’y sont produits, outre l’installation de nouveaux sièges pour le confort du public.

Les travaux porteront également sur la sonorisation qui devra être de qualité pour garantir une production théâtrale réussie à travers la dotation du site culturel d’équipements audio de haute performance, a-t-on indiqué. Au temps de sa gloire, ce théâtre qui porte le nom de Mohamed Touri, l’un des pionniers du théâtre national, ouvrait grandes les portes de la célébrité de par sa renommée à cette époque-là.

Parmi les artistes et musiciens de renom qui sont montés sur la scène de ce théâtre historique, figurent le pianiste Marcel Samson, le chanteur libanais Marcel Khalifa et Hadj M’hamed El Anka.