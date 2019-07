Le théâtre de plein air de Timgad a fait peau neuve pour la 41ème édition du Festival international de Timgad (Batna) dont l’ouverture est prévue aujourd’hui, a révélé jeudi dernier le directeur local de la culture, Amar Kebbour. «Le théâtre de plein air de l’antique Thamugadi a fait l’objet de travaux de réaménagement portant sur la réfection de la scène, des lumières et de la peinture, en vue d’accueillir les festivaliers dans les meilleurs conditions possibles», a précisé le responsable. Mitoyen du site archéologique et de la ville de Timgad qui depuis quelques jours, est en pleine effervescence pour les préparatifs, ce théâtre est fin prêt pour abriter la soirée d’ouverture de l’édition 2019, a-t-il assuré. Le directeur de la culture a également indiqué que la soirée d’ouverture sera libre d’accès et qu’à l’instar des éditions précédentes, le transport (aller-retour) sera assuré tout au long du festival, du 27 au 31 juillet courant, à titre gracieux, au public, depuis plusieurs endroits de la capitale des Aurès. Il est à noter que la soirée d’ouverture du 41e Festival international de Timgad sera 100 % algérienne avec au programme le spectacle chorégraphique «Hamasset Ajial» (murmures de générations), les artistes Aïssa Brahimi et Malik Chaoui.