L'animation artistique étant à l'arrêt en raison de la crise sanitaire, le metteur en scène Samir Zemouri lance l'expérience du théâtre vert, en produisant dans la forêt urbaine d'El-Menzeh, ex-Canastel. Celui-ci met en place sa trouvaille en créant le spectacle au profit des habitués de cet espace forestier à l'ère de la situation sanitaire marquée par la pandémie du Covid-19. C'est ce qu'a indiqué le promoteur du projet, Samir Zemouri expliquant que «cette expérience constitue la première du genre au niveau national». «Elle vise à former des comédiens et des amateurs sur l'art théâtral en plein air et dans un décor naturel, tout en concevant les mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus», a t-il souligné en encadrant cette formation.

Pour le promoteur dudit projet, «cette initiative permet l'activation et l'animation du mouvement culturel dans la wilaya d'Oran et de constituer une opportunité pour les amateurs du théâtre afin de prouver leurs capacités artistiques intrinsèques et de se détendre, notamment en cette situation sanitaire, celle-ci provoque l'anxiété et l'isolement.

Cette trouvaille vise également l'animation du spectacle au profit des visiteurs de la forêt d'El Menzeh. «D'autant plus que cette forêt attire différentes couches de la société», a expliqué le metteur en scène Samir Zemouri.

Cette formation, a vu le jour le 22 janvier dernier, constitue une opportunité permettant la découverte de nouveaux talents du quatrième art, sachant que cette formation a attiré 20 stagiaires âgés entre 16 et 55 ans.

«La plupart jouissant d'un niveau universitaire», indiqué la même source ajoutant qu'«un aperçu sur le théâtre et la pratique théâtrale en Algérie a été donné par l'artiste Sidi Mohamed Belfadel. Et d'ajouter que «Kaddour Naïmi, un des fondateurs du théâtre de la mer, a été invité pour parler du théâtre de la halqa des années 70 et de son expérience dans la pièce Mohamed prend ta valise de Kateb Yacine, qui a été déjà jouée en plein air. «Cette formation, qui dure trois mois, sera couronnée par le montage d'une oeuvre théâtrale écrite par les stagiaires et mise en scène par Samir Zemouri en plein air», affirme la même source.