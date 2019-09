Un nouveau spectacle de marionnettes intitulé «Le voyage de Sindbad» sera prochainement à l’affiche du Théâtre régional d’Oran Abdelkader Alloula (TRO), a-t-on appris samedi du directeur de cette structure culturelle. Il s’agit d’une production du TRO qui sera présentée début octobre prochain, a précisé Mourad Senouci, signalant que la mise en scène est signée Bengueddache Boualem.

Cette création donnera le ton à la nouvelle saison culturelle qui sera marquée par plusieurs productions dont un autre spectacle de marionnettes intitulé «Le train», écrit par Mansouri Bachir et mis en scène par Lahouari Abdelkhalek.

Deux autres pièces pour enfants sont également programmées, à savoir le spectacle de rue «El faqir» (le pauvre) de Leila Touchi, et «Qum qum, mared el-koutoub» mis en scène par Ahmed Khoudi d’après le texte du jeune auteur algérien Youcef Baâloudj.

L’investissement du TRO dans les oeuvres pour enfants s’explique par le fait que cette catégorie constitue le premier public de cet espace culturel, a-t-on souligné. Les nouvelles productions sont ainsi promises à un beau succès, à l’instar de celui recueilli par «Pinocchio», adapté et mis en scène par Kada Bensmicha et qui affiche complet depuis sa première représentation donnée en octobre 2018.