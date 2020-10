L'Institut français d'Alger vous convie lundi 9 novembre, à partir de 18h, à une conférence baptisée: «Le Youtube game: comment le podcasting révolutionne l'apprentissage.»

À l'heure où les cours en ligne fleurissent et où le télétravail n'a jamais autant fait parler de lui, le youtubeur Gilles Mitteau animera une conférence dans le cadre de Novembre numérique pour évoquer cette révolution dans l'apprentissage.

Les youtubeurs sont devenus des figures incontournables sur Internet. Il y en a, bien sûr, pour tous les goûts, du maquillage à la musculation en passant par les caméras cachées. Mais Youtube et les podcasteurs qui le peuplent peuvent aussi porter à réfléchir.

Des vidéastes talentueux partagent tous les jours leurs connaissances et vulgarisent des thématiques aussi diverses que l'histoire, l'économie, l'astronomie, la physique quantique ou l'informatique. Pour assister à la conférence, il vous suffit de réserver en ligne en écrivant à l'adresse: [email protected]

Réservations limitées aux cinquante premières demandes dans le cadre du protocole sanitaire Covid.