LA PETITE BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉTÉ 2016 (III) "Va lire, mon enfant!"

Par Kaddour M'HAMSADJI -

La Bibliothèque nationale d'Alger-El Hamma (en haut le Maqâm ech-Chahîd)

Jadis, c'était le seul cri essentiel que les parents clairvoyants lançaient à leurs enfants qui passaient leur temps à des futilités au lieu de s'instruire, - ce qui les éloignerait des maux de l'Etat colonial et les aiderait ainsi à lutter contre l'analphabétisme, l'ignorance et la soumission...

Cette insouciance de la jeunesse, en ce temps-là, pouvait devenir inquiétante, car l'analphabétisme, l'inculture, l'oisiveté, l'inaction, l'irréflexion affaiblissent l'intelligence humaine, - ce qui éloignerait toute une génération montante des maux du système colonial et ne l'aiderait pas ainsi à prendre conscience de son état présent et à concevoir le projet d'une espérance future de libération.

Ici, vient naturellement à l'esprit la pensée de Voltaire; «Le travail éloigne de nous trois grands maux: l'ennui, le vice et le besoin.» Cela suppose que la lecture était courante en France au fameux «Siècle des Lumières» et l'on peut, a contrario, comprendre aussi la citation suivante: «Personne ne lit plus, aujourd'hui, sauf ceux qui écrivent.» Elle est de l'Académicien Henry Bordeaux (1870-1963), rapportée par Léon Treich (1889-1973) dans son article Histoires littéraires. (Voir Collection d'anas, numéro XIII, paru le 01.05.1926, chez Gallimard, Paris.

Il y a eu donc une jeunesse algérienne progressivement formée par des lectures et des discours politiques, culturels et artistiques qui éveillent l'esprit et la conscience... Ainsi, doit-on dire que la génération combattante était éduquée et instruite pour lutter résolument, coûte que coûte, contre l'armée coloniale française et libérer le territoire national algérien.

Tout en espérant vivement que nos jeunes s'intéressent au Livre Algérien, je leur propose des extraits d'ouvrages présentés dans Le Temps de lire de la saison 2015-2016: