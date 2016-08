LA PETITE BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉTÉ 2016 (IV) Faisons l'éloge de la lecture!

Par Kaddour M'HAMSADJI -

La lecture construit l'être humain, et même la relecture le reconstruit sûrement et bellement, - l'être humain, cela s'entend, est celui qui veut être soi avec honneur et gloire, sans être dans la détestation de l'Autre soi-même.