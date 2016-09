LA PETITE BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉTÉ 2016 (V) L'Histoire a de la Mémoire

Par Kaddour M'HAMSADJI -

Intérieur de la bibliothèque centrale de l'Université Mentouri de Constantine

ce n'est mÊme pas un euphémisme, car la Mémoire est toujours en flagrant délit de retour à l'Histoire. Cela est avéré dans tous les livres écrits par des esprits imaginatifs qui, pensant parfois trop sérieusement, nous inclinent à ne pas les croire.