LA PETITE BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉTÉ 2016 (IX) Quel vrai lecteur pour le bon livre?

Par Kaddour M'HAMSADJI -

Bibliothèque à l'intérieur de l'Université Hassiba Benbouali de la ville de Chlef (Algérie).

Il est un savoir pour faire aimer un livre comme pour faire aimer son pays; de même, il est un état d'ignorance heureuse ou béate pour dénigrer l'un et l'autre à force d'exercer sa détestation de la lecture.