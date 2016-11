L'ESPÉRANCE DES MONDES D'ANYS MEZZAOUR Le talent au service du fantastique

Par Kaddour M'HAMSADJI -

Le jeune écrivain Anys Mezzaour présente L'ESPERANCE DES MONDES, le dernier tome de sa trilogie LE LIEN DES TEMPS. comprenant La Proie des Mondes et La Terreur des Mondes.

Le fantastique «est un registre littéraire qui se caractérise par l'intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste pour un récit», mais encore cela exige de l'imagination, une construction réaliste qui dépasse la fiction, et s'impose naturellement.