LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE, TELLE QUE JE L'AI VÉCUE PAR MESSAOUD DJENNAS "À la mémoire de tous les martyrs de la cause nationale"

Par Kaddour M'HAMSADJI -

La Guerre de libération nationale telle que je l'ai vécue par Messaoud Djennas

ici la mÉmoire de l'auteur n'est pas un tapis qu'il secoue pour le débarrasser de ses poussières anciennes, c'est le tissage remis scrupuleusement sur le métier pour convaincre de l'extrême vérité d'un passé historique inoubliable.