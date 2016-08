Comment est gérée la bataille médiatique entre Makhloufi et le COA

Depuis l'explosion du scandale à Rio, la guerre médiatique entre les partisans de Makhloufi et ses adversaires fait rage. Déjà à Rio, certains médias se sont manifestement positionnés dans la bataille médiatique.

Ainsi, Beur TV et El Haddaf TV qui avaient un correspondant sur place, se sont ouvertement placés aux côtés du double vice-champion olympique à Rio Toufik Makhloufi.

A Alger, la chaîne Ennahar TV a mobilisé son armada de journalistes pour dénoncer durant plus de quatre jours les responsables du Comité olympique et plus précisément Amar Brahmia. Ce dernier a subi une avalanche de critiques de la part des invités de la chaîne Ennahar TV, seule la championne olympique à Barcelone, Hassiba Boulmerka, s'est mise à défendre le COA. La chaîne Ennahar TV a poursuivi sa campagne contre Brahmia et consors, en montrant notamment les images de la famille du chef de la Délégation algérienne à Rio se baladant avec les badges de l'Algérie. Autre chaîne à dénoncer la gestion du Comité olympique, la chaîne Echourouk News, mais aussi la chaîne Dzair News. Cette dernière a largement montré cette vidéo de Brahmia, se moquant des journalistes à l'arrivée de la délégation à l'aéroport d'Alger. D'ailleurs, à ce moment-là, la tension était à son comble. Ce sont les propos du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, à l'arrivée de la délégation annonçant qu'il n'y aura pas d'enquête qui a donné des ailes aux responsables visés par les médias. Ces télévisions ont réalisé des reportages en faveur de Bourrada, de Makhloufi et de Mahour Bacha. En revanche, la chaîne Numidia News appartenant au groupe de Mahieddine Tahkout s'est ouvertement mise aux côtés de Berraf et compagnie. Pour preuve, l'intervention sur la chaîne de Tahkout de Zohra Bouras, la fille du président de la Fédération d'athlétisme a été cinglante de désinformation. Un président de fédération qui envoie sa fille défendre son secteur c'est du jamais-vu dans les annales du sport. Dans les médias électroniques, la guerre médiatique entre le site DZfoot et le site français La gazette des Fennecs a été largement commentée. Les deux médias se sont illustrés dans les scoops et les réactions des athlètes. Si DZfoot était aux côtés de Brahmia, La gazette des Fennecs était aux côtés de Makhloufi. C'est d'ailleurs, ce site français qui avait annoncé, avant tout le monde, que Makhloufi n'allait pas se joindre à la délégation de Rio, et qu'il allait partir sur Paris pour participer à des meetings. Dans cette bataille des médias, la télévision publique est restée bien neutre, préférant jouer le rôle des arbitres, alors que l'APS a été objective dans ses rapports sur la participation algérienne à Rio.