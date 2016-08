Echourouk TV lance le premier feuilleton turc doublé en "daridja" algérienne

Par Amira SOLTANE -

Alors que le Journal officiel vient de lancer les modalités pour l'acquisition d'une chaîne de télévision, la chaîne Echourouk appartenant au groupe Echourouk TV d'Ali Fodil sera la première télévision algérienne à doubler en dialecte algérien un feuilleton turc. Cette nouvelle expérience pour la chaîne Echourouk TV qui investit énormément dans le divertissement, se veut également une excellente opération de marketing, puisque le responsable de l'opération Samir Boudjadja, ne se contente pas seulement de doubler les personnages, mais a introduit également des musiques et des chansons algériennes dans le feuilleton turc. Pour cette mission très importante de création, c'est la talentueuse chanteuse algérienne Kenza Morsli qui a été finaliste de la Star Academy, qui a participé à la production musicale de ce feuilleton, avec la chanson au générique intitulé «Esbar ya Qalbi», elle dispose de cinq chansons dans tout le feuilleton et sortira à l'issue de cette production un album. Le feuilleton turc doublé en parler «dziri», s'intitule «Reghm el Ahzan» est un drame politique qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui rêve de devenir médecin, mais qui est empêchée par son père qui veut la marier avec un riche notable du village. Finalement, elle échappe à son père et part à Istanbul poursuivre ses études et réaliser son rêve de devenir médecin. Elle retrouvera dans la grande ville un militaire qui l'a sauvée des griffes de son père. Mais ce dernier la poursuit et tente de la tuer. Un mélodrame politico-policier qui tiendra en haleine les téléspectateurs algériens qui vont découvrir pour la première fois un feuilleton turc doublé avec un dialecte algérien. L'expérience a déjà été lancée au Maghreb et a remporté un franc succès aussi bien au Maroc qu'en Tunisie. Le challenge des télévisions maghrébines, c'est dans un premier temps, se démarquer de la culture orientale des feuilletons doublés en dialecte syrien et égyptien et d'un autre côté, réaliser des chiffres d'audience en s'attirant les regards des franges non arabisées de la société, la ménagère qui reste à la maison. Au Maroc où le taux d'analphabétisme est important, c'est la chaîne 2M qui fut la première télévision maghrébine à se lancer dans cette expérience, il y a de cela plus de six ans. Elle sera suivie par la Tunisie en 2015 par le biais de Nessma TV. Cette dernière avait commencé avec le feuilleton «Quouloub Erromen». La série a connu un taux d'audience très élevé, ce qui a poussé Nessma TV à se lancer dans une 2ème expérience avec un autre feuilleton turc «Bine Narine», la version tunisienne du feuilleton «Fatih-Harbiye». En Algérie, c'est la chaîne Echourouk TV qui sera précurseur dans ce genre. Si cette nouvelle expérience du groupe Echourouk Tv remportait un succès, il pourrait pousser d'autres chaînes algériennes privées à rééditer l'expérience. Pour rappel, le groupe VOX Algérie, le propriétaire de la chaîne Beur tv, avait décroché dans les années 2000, le marché du doublage notamment les films et les feuilletons algériens doublés vers la langue amazighe. Là encore c'est un autre débat.