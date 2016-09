Allons-nous vendre aux enchères nos licences de chaînes de télévisions?

Par Amira SOLTANE -

Au moment où l'Algérie vendait ses autorisations de diffusion d'une chaîne à 90 000 dollars, la Grèce vendait aux enchères quatre fréquences de chaînes de télévisions privées. L'opération a rapporté à l'Etat grec, en crise, 246 millions d'euros, dans des enchères qui démarraient à trois millions d'euros par fréquence, ce qui a donné 61 millions d'euros par chaîne. Pourquoi l'Etat algérien n'a pas vendu aux enchères ses 11 fréquences qui auraient pu rapporter plus au Trésor public? Il est vrai que le renouvellement du paysage audiovisuel s'est décidé tardivement en Grèce, le 2 septembre. Le gouvernement grec a finalement attribué quatre fréquences après une vente aux enchères organisée à huis clos pendant trois jours. Une première en Europe et en Grèce où les télévisions privées diffusaient jusqu'ici avec des licences provisoires, un système qui rapportait à l'Etat. Il faut dire qu'avec une vente aux enchères, on peut se retrouver avec des acheteurs qui n'ont rien à voir avec l'audiovisuel. Ainsi, selon la presse européenne deux télévisions, la Skaï et Ant1 gardent l'autorisation de diffuser à une échelle nationale. Les deux autres chaînes ont été achetées par des hommes d'affaires influents en Grèce. Des armateurs connus, mais aussi un milliardaire spécialisé dans le BTP Christos Kalogritsas qui est considéré comme proche de la gauche. En revanche, une chaîne n'a pas été renouvelée par l'Etat grec: la chaîne Mega, qui doit réorienter ses fréquences sur la diffusion régionale ou sur Internet. Au total, quatre sur six chaînes privées ont été renouvelées. Si la Grèce a vendu ses télévisions privées pour renflouer les caisses de l'Etat, c'est essentiellement parce que le pays est en crise financière aiguë depuis plusieurs années. Les caisses de l'Etat sont vides pour payer les salaires du secteur public. D'ailleurs, la chaîne publique grecque, avait été fermée par le gouvernement, avant d'être réouverte sous la pression de l'Union européenne. Seulement voilà, la Grèce n'est pas l'Algérie. Pour le moment, le gouvernement algérien n'est pas dans une crise financière aiguë sinon, la situation ne serait pas la même. Les 100.000.000 DA de droits d'acquisition pour une chaîne privée algérienne ne sont rien devant les millions d'euros que coûte une chaîne privée en Europe et même dans le Monde arabe. Les médias grecs ont affirmé que le gouvernement a interdit les chaînes proches de la droite comme c'est le cas pour la chaîne Mega, la première chaîne privée depuis l'ouverture du champ audiovisuel en Grèce en 1996. En Algérie, le schéma est totalement différent, le champ audiovisuel algérien privé n'est qu'à sa naissance et la volonté de l'Etat de le réguler, ne signifie pas ouvrir sensiblement. En réalité, le gouvernement a ouvert le plan financier et a verrouillé le plan administratif. Une stratégie qui risque de changer si le gouvernement s'enfonce dans la crise.