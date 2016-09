La BBC oublie Bouchareb dans sa liste des 100 films

Par Amira SOLTANE -

Dans son classement des meilleurs longs métrages réalisés depuis l'an 2000, la BBC a injustement écarté quatre films importants du réalisateur Rachid Bouchareb dans son classement des 100 meilleurs films du XXIe siècle. La BBC a sollicité l'avis à 177 critiques du monde entier de qualifier les 100 meilleurs films du siècle. Visiblement aucun des critiques n'a vu les films de Bouchareb, dont deux ont été nominés aux Oscars: «Hors la loi» et «Indigènes». Sans oublier son dernier film avec Forest Whitaker «La voie de l'ennemi» et son film britannique «London River».

Comment peut-on oublier un cinéaste qui a beaucoup apporté au cinéma européen? En revanche on retrouve dans la liste, inattendue, «La Vie d'Adèle» de Abdelatif Kechiche, classé 45e et le film de Sissako «Timboktu», classé 36e. Le média britannique a adressé à 177 critiques de cinéma internationaux, vivant aux quatre coins du globe, en demandant à chacun la liste de leurs 10 films américains favoris. Curieusement, c'est le film de David Lynch «Mulholland Drive», qui a été classé le 1er dans cette liste exhaustive de 100 titres. On retrouve aussi Wong Kar-wai, avec «In The Mood For Love», et Paul Thomas Anderson et son «There Will Be Blood». Il est presque établi qu'aucun critique algérien n'a participé à ce vote. Surtout que la note a été envoyée en anglais. Contrairement au Maroc et à la Tunisie, l'Algérie est le pays dans le Maghreb et dans le Monde arabe qui ne possède pas d'association de critiques de cinéma. Divisés entre critiques francophones et critiques arabophones, les journalistes algériens qui analysent les films ne sont pas nombreux. Certains sont des journalistes culturels et n'ont pas de culture cinématographique importante, d'autres prétendent connaître la cinématographie et confondent invitation à diner avec projection presse. Ce n'est pas la première fois que les critiques algériens zappent les cinéastes de leur pays. En 2013 à l'occasion du Festival international du film de Dubaï (Diff), un livre «Cinéma de la passion (Cinema of passion)» présentait 100 des films arabes parmi les plus célèbres dans le Monde arabe. Mais à la surprise générale, plusieurs films importants de la filmographie algérienne ne figuraient pas dans ce classement et pour la majorité de ses films, ils évoquent la Révolution algérienne et l'engagement de l'Algérie sur certaines questions arabes. C'est le cas des célèbres films algériens qui évoquent la guerre d'Algérie: «La Bataille d'Alger» et «Hors-la-loi» ainsi que le film de Farouk Belloufa «Nahla». Seulement cinq films algériens ont été sélectionnés dans ce classement du cinéma arabe: «Chronique des années de braises», de Mohamed Lakhdar Hamina, la seule Palme d'or arabe en 1975 a été classé 3e, alors que «Le Vent des Aurès» du même réalisateur a été classé à la 28e place, suivi du film de Merzak Allouache «Omar Gatlato», «La Citadelle» de Mohamed Chouikh à la 82e place, et «Bab El Oued City», à la 94e place. Il est temps que les critiques algériens se mobilisent pour mieux classer la cinématographie algérienne.