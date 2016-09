Quand France 2 s'attaque aux Maghrébins à travers les Bleus

Par Amira SOLTANE -

«Après chaque victoire de l'équipe de France, des gars comme nous trouvaient du travail ou réussissaient à choper des meufs.» Jamel Debbouze.

La programmation à 23h10 sur France 2, du documentaire «Les Bleus, une autre histoire de France» a relancé le débat sur l'intégration en France. «On voulait une équipe black blanc beur on les mit chacun dans une case», avait déclaré d'entrée une journaliste sportive française. Ce documentaire regroupant, footballeurs, journalistes, artistes, comédiens, politiques et même le président Hollande a jeté définitivement le doute dans l'intégration des Maghrébins et même parfois des Noirs (musulmans) dans l'équipe de France. Une analyse pointue, mais vicieuse qui intervient quelques mois avant l'élection présidentielle en France et qui mêle sport politique et terrorisme. L'impact politique et social des échecs et des succès des Bleus depuis 1998 a été plus analysé comme une étude sociologique qu'une étude sportive. Ce documentaire a retracé, à travers des images d'archives et surtout les réactions des principaux acteurs, vingt ans (de 1996 à 2016) d'amitié et de haine entre les joueurs de l'équipe de France de football et les Français, de la génération Zidane jusqu'à Benzema. Beaucoup d'enseignements et d'anecdotes qui ont été négligées à l'époque par les médias ont été ressorties par ce documentaire, lisse mais pénétrant. Avec les interventions d'engagé de Lilian Thuram, de révolté de Robert Pirès, de réactionnaire Michel Hidalgo, ou encore franche d'Omar Sy, on découvre à quel point l'équipe de France de football a un impact sur la société et sur les politiques en France. Beaucoup de choses ont été dites dans ce documentaire politico-social, mais on s'attarde beaucoup sur les immigrés arabes des Bleus, notamment sur l'un des symboles vivants Zidane. De sa Coupe du monde remportée en 1998 à sa finale perdue contre l'Italie à cause d'un coup de boule. Beaucoup de réactions par rapport au match France-Algérie. Des centaines de beurs qui envahissent le terrain un peu comme la France qui a envahi l'Algérie un certain 5 Juillet 1830. Cette image de désintégration entre la troisième génération d'immigrés et la France d'aujourd'hui, c'est sans doute ce qu'ont voulu véhiculer avec une certaine arrière-pensée les deux auteurs de ce documentaire Sonia Dauger et David Dietz. La Marseillaise sifflée avant France-Algérie en 2001 au Stade de France, l'affaire des quotas de binationaux en 2011, la suppression des repas halal dans les stages, la mise en examen de Benzema sur le chantage présumé à la sextape de Valbuena, c'est autant de sujets qui ont été collés par l'actualité pour démontrer la mauvaise idée de sélectionner des Maghrébins en équipe de France. Pour les auteurs de ce film à charge contre Zidane et consorts, l'équipe de France est devenue le miroir déformé de la société française qui s'unit ou se déchire suivant les résultats. On s'étonne de la position de Jamel Debbouze dans ces polémiques. Une équipe qui était hier black blanc beur... et qui est devenue à l'Euro 2016 black black blanc (un tout petit peu) avait déclaré un journaliste.