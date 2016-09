L'audiovisuel islamique s'installe en Afrique

Par Amira SOLTANE -

Alors que l'Afrique souffre depuis quelques années de la montée de l'islamisme politique et de la violence du terrorisme international avec les ravages des mouvements Boko Haram au Nigeria, au Ghana, au Cameroun et la menace des djihadistes dans les pays subsahariens comme le Mali, le Tchad ou le Burkina Faso, l'audiovisuel islamique fait son apparition en Afrique. C'est dans ce sens que le groupe de télévision islamique MTA International s'est déployé en Afrique pour répondre à la demande islamique dans le continent noir.

Selon ses initiateurs, ce média musulman vise à répondre aux besoins de la population musulmane, a indiqué le groupe MTA International qui appartient à la communauté musulmane Ahmadiyya. La nouvelle chaîne panafricaine émet depuis le mois d'août dernier. Elle a été lancée à partir des studios du groupe basé à Londres par le 5ème calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. La chaîne est déjà implantée à Accra au Ghana où elle dispose de nouveaux bureaux construits. L'objectif de cette nouvelle chaîne est de répandre les enseignements de l'islam dans les langues locales africaines afin de promouvoir la paix et de contribuer à la formation morale des musulmans Ahmadis du continent. La programmation prévoit aussi des contenus spécifiquement adaptés aux populations africaines. Des émissions seront diffusées à partir du studio d'Accra. La communauté musulmane Ahmadiyya du Mali a déjà installé 15 radios.

La principale émet depuis Bamako. Lutter contre la propagande salafiste qui fait des ravages sur les sociétés et les tribus en Afrique est la première mission de ces télévisions islamiques. Répandre la bonne parole de Dieu et surtout orienter les jeunes vers la ligne droite et réelle de l'islam est le souci de ce groupe audiovisuel islamique. Jusque-là l'Afrique n'était pas touchée par le phénomène médiatique islamiste ou musulman. En Algérie, en Tunisie et au Maroc et même en Egypte, des chaînes islamistes et de tendance religieuse ont fait leur apparition, certaines ont été fermées depuis, alors que d'autres continuent d'émettre. La multiplication de chaînes islamistes sur Nil Sat comme Iqra, Majd ou encore Forkane TV, ont encouragé la prise de conscience islamique et la naissance d'une pensée musulmane moderne alimentée par des prédicateurs qui maîtrisent la communication et le transfert de la pensée islamique à travers la télévision.

En Egypte dès sa prise de pouvoir, le président Al Sissi avait fermé toutes les télévisions proches du mouvement des Frères musulmans. Ce qui n'a pas empêché l'islamisme de grandir encore plus en Egypte à travers les réseaux sociaux.