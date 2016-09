Bolloré fait sonner la fin de Canal+

Par Amira SOLTANE -

Décidément rien ne va plus à Canal+, le nouveau propriétaire, Vincent Bolloré, a tué l'âme de Canal +. La nouvelle version du Grand Journal est un immense gâchis. Après le départ de Antoine de Caunes, l'année dernière et Maïtena cette année, c'est le journaliste de news de la chaîne, Victor Robert, qui a repris le flambeau de l'émission avec énormément de difficultés. Très mal à l'aise dans son nouveau rôle. La première polémique de l'émission a déjà éclaté et elle est provoquée par la chroniqueuse recrutée pour cette rentrée: Brigitte Boréale, une transsexuelle!!!! C'est la miss météo de la chaîne Ornella Fleury, qui a poussé le bouchon un peu loin en se moquant de la nouvelle ou du nouveau. L'affaire n'est pas restée là puisque dans la nouvelle société française, les trans sont un genre très respecté. Du coup, le CSA lance un avertissement. C'est le seul moyen pour le Petit Journal qui a perdu son âme et son esprit pour faire le buzz.

Le nouveau challenger de Bolloré, Victor Robert, qui a fait oublier Maïtena Biraben mais pas Antoine de Caunes au Grand Journal, Cyrille Eldin, qui reprend les rênes du Petit Journal n'a pas pu faire oublier Yann Barthès, indétrônable dans son style et sa rhétorique. Et comme les choses ne vont pas comme avant, les invités de l'émission le Grand Journal dont Guillaume Durant arrivent en retard. Le nouveau chef de cérémonie a dû déployer tout son savoir-faire, pour tenter de régler ce déficit. Le pire dans cette affaire, c'est que la grande émission du LGJ a été écourtée pour permettre à Mouloud Achour l'un des enfants de Canal+ d'avoir sa propre chance avec le Gros Journal. Un titre qui sonne sûrement en référence à son poids qui a largement diminué. Alors quel est le rôle du junky de Canal+, discuter de cinéma avec le très barbu Vincent Cassel, en le faisant parler sur l'actualité et plus précisément sur le burkini. Ou encore faire connaître celui qui a attrapé le plus de pokémons à travers la révolutionnaire application. Enfin Canal+ achève sa soirée avec le Petit Journal de Cyrille Eldin qui était sur la sellette. Le résultat est catastrophique, puisque de l'émission il n'en reste que le titre, et que Eldin, journaliste comique plus habitué au couloir de l'Assemblée s'est re-trouvé dans un coin du décor à interviewer des invités venus d'ailleurs. On est loin du décryptage politique et sémantique qui a fait la célébrité du Petit Journal. Le propriétaire de Canal+ a visiblement un objectif non tracé qui est celui de démonter la machine Canal + et mettre hors service ses émissions phares. Après les Guignols, le Petit Journal, le Grand Journal, la suppression de la matinale de I-télé et la suppression du zapping, il ne reste plus rien à regarder dans la grande chaîne cryptée.