Des cinéastes silencieux et des films courageux

Par Amira SOLTANE -

Le cinéma algérien dans la tourmente, pas parce qu'il n'a pas produit de films en 2016, mais parce qu'il est totalement divisé. L'Algérie possède, contrairement à ses voisins maghrébins ou africains, un cinéma où les cinéastes ne sont pas unis, mais divisés sur plusieurs questions. Il y a ceux qui font des films sans l'apport du ministère de la Culture et qui crient tout ce qu'ils pensent de la politique cinématographique en Algérie, il y a ceux qui font des films en Algérie, mais qui détestent ce pays au point de déclarer que les cinéastes algériens sont des voleurs et que leurs films sont de mauvais téléfilms. Cette déclaration grave de sens, lancée par un certain Damien Ounouri n'a fait réagir personne dans la profession. Ce jeune réalisateur qui a eu la grosse tête, parce que son court métrage a été sélectionné à Cannes, se croit surchargé d'un poids politique pour insulter les cinéastes, dont la seule erreur est de ne pas avoir été contrôlés sur la qualité de leur produit. Qui est-il pour oser parler au nom des autres cinéastes et producteurs algériens? Aucun réalisateur algérien n'a réagi, n'était-ce que pour défendre la noble profession qui est celle du cinéaste.

Dans un autre post sur Facebook, un producteur qui a osé mettre sur sa même longueur d'onde le ministre de la Culture, déclare qu'un cinéaste doit avoir le courage de ses opinions politiques et culturelles. Bien sûr, tout le monde a salué sa courageuse déclaration, mais sur le terrain, rien n'est fait. La seule Association des réalisateurs professionnels algériens (Arpa) qui était censée défendre le corps du métier a été dissoute, sans même avoir remporté une seule victoire pour la profession. Elle est morte par inactivité. Une association qui a disparu à cause de l'inaction de ses cinéastes comme ces judokas qui sont sanctionnés parce qu'ils refusent d'engager le combat. Aujourd'hui on insulte les cinéastes algériens sans qu'aucun cinéaste ne lève le doigt pour répondre. Des cinéastes qui sont aussi restés silencieux quand un jeune producteur s'est fait censurer par le ministère de la Culture, parce que le film évoque l'élection présidentielle de 2014. Le documentaire Vote Off a le malheur d'être un film 100% algérien, qui n'est pas soutenu par les médias français, les organisations de défense des libertés, comme le fut Malek Bensmaïl, quand son film Le grand Jeu sur la présidentielle de 2004 a été censuré en 2006. Personne ne soutiendra Yacine Bouaziz ou Faycal Hammoum, pas de rassemblement devant le TNA, pas de campagne sur Facebook, pas de rasage de crâne, parce que tout simplement ce sont de jeunes Algériens qui croient en cette Algérie du futur. C'est devenu cela le monde du cinéma en Algérie, des cinéastes silencieux et lâches et des films osés et courageux. Entre-temps des cinéastes franco-algériens financés par de l'argent français, viennent en Algérie dépenser la moitié du financement accordé par le CNC et décrocher le fameux sésame pour les Oscars.