BeIN Sports va vendre les droits de la CAN 2017 aux Africains

Par Amira SOLTANE -

Depuis quelque temps les téléspectateurs africains et algériens se demandaient pourquoi les matchs de qualification de la CAN 2017 étaient retransmis par beIN Sports en France, alors que c'était Canal + qui était chargée de cela. Eh bien parce que beIN Sports a acheté les droits TV de la CAN en Afrique. Et pour la première fois depuis sa création, le groupe audiovisuel qatari beIN Sports diffusera la coupe d'Afrique des nations (CAN) 2017 qui est prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février sur tout le continent africain. Car depuis quelque temps beIN Sports a acheté les images de cette compétition qui est la plus grande compétition organisée en matière de sport sur le continent et diffusée sur Orange TV.

Déjà propriétaire des droits de diffusion de la compétition dans le Monde arabe via beIN Sports arabic, sur la région Mena, la chaîne qatarie vient d'annoncer que les six principales affiches de la première journée des éliminatoires seront diffusées en direct sur ses antennes. BeIN Sports avait déjà racheté les droits TV des éliminatoires de la CAN 2015. Déjà lors de la rencontre Éthiopie-Algérie à Addis-Abeba. L'Eptv, qui est toujours en conflit avec le groupe qatari avait une nouvelle fois dénoncé «l'échec des négociations avec la société détentrice des droits qui a exigé une somme faramineuse pour la retransmission». En avril 2016, beIN Sports a été traînée devant le Conseil de la concurrence du Maroc pour abus de position dominante. La société privée marocaine Palm Production, dénonçait le fait que le groupe audiovisuel qatari détienne l'exclusivité des droits de diffusion des grands événements sportifs sur toute la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (Mena). Le groupe qatari était devenu un partenaire intraitable dans les droits TV en Afrique. BeIN Sports vient d'acquérir les images des Jeux olympiques jusqu'en 2024 pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, ce qui constituerait un nouveau front de conflit commercial avec les autres télévisions d'Afrique. Il faut savoir que c'était Direct 8 qui avait obtenu les droits des éditions 2013 et 2015 de la CAN ainsi que des éliminatoires auprès d'Orange Sport qui cessait d'émettre en 2012. Suite au rachat de Direct 8 et Direct Star par le groupe Canal+, ce dernier a par la suite récupéré les droits de diffusion des CAN 2013 et 2015, de la Ligue des champions CAF jusqu'en 2016, des championnats d'Afrique des Nations 2014 et 2016 et des coupes des Confédérations de la CAF jusqu'en 2016.

La fusion entre beIN Sports et Canal+ a fait le reste. BeIN Sports France obtient désormais les droits de diffusion de six matchs de qualifications à la CAN 2017 et il est fort probable que les prochains matchs y soient également retransmis.