35 pays ont déjà déposé leurs films pour les Oscars

Par Amira SOLTANE -

Alors que la France tarde encore à sélectionner son film aux Oscars 2017, 35 pays ont déjà sélectionné leurs représentants aux Oscars. La commission française de sélection s'est réunie avec ses membres permanents (Thierry Frémaux, Teresa Cremisi, Alain Terzian, Jean-Paul Salomé) ainsi que trois invités artistiques: les actrices Sandrine Bonnaire et Léa Seydoux, et le réalisateur Eric Toledano et ont fait le tri et sélectionné quatre finalistes: «Cezanne et moi» de Danièle Thompson, «Elle» de Paul Verhoeven, «Frantz» de François Ozon et «Les innocentes» d'Anne Fontaine. Le candidat français sera choisi le 26 septembre. Comme chaque année des polémiques éclatent lors de la sélection des films aux Oscars. La sélection la plus compliquée demeure la France, dont le lobbying est connu pour être le plus rigide et le plus sélectif. C'est pour cette raison essentielle que le réalisateur Rachid Bouchareb a choisi à chaque fois de déposer ses films produits en France au nom de l'Algérie. D'ailleurs, sur les 35 films déjà sélectionnés par leurs pays, le Monde arabe a déjà nommé ses représentants. Dans le Maghreb, l'Algérie a opté bien sûr pour le film de Lotfi Bouchouchi, «Le puits». Le Maroc a pour sa part choisi le dernier opus du réalisateur marocain Saïd Khallaf «A mile in my shoes» qui a déjà raflé plusieurs Prix dans des festivals, notamment lors de la 17ème édition du Festival national du film de Tanger où il a remporté le Grand Prix, le prix du meilleur rôle féminin et celui du meilleur rôle masculin. Il a remporté, le Prix spécial du jury au Festival international du film arabe d'Oran. La Tunisie a choisi de son côté, le film «Fleur d'Alep» de Réda Behi qui sera projeté pour la première fois en avant-première à la 27ème édition des Journées cinématographiques de Carthage, JCC 2016, prévue du 28 octobre au 5 novembre 2016. Alors que l'Egypte a sans surprise choisi le film de l'année «Clash» de Mohamed Diab qui avait été sélectionné au festival de Cannes cette année dans la section Un certain regard (nommé pour le Prix de la mise en scène, mais aussi pour le prix Fipresci, Prix spécial du jury, Prix Un certain regard, et le Prix du scénario. Alors que l'Irak a choisi «el Clasico» de Halkawt Mustafa. Un film sur une société en guerre et qui ne vit que pour le «Clasico» entre le Barça et le Real. Pour sa part, le Liban a choisi le film «Very big shot» de Mir-Jean Bou Chaaya, qui a remporté plusieurs prix dont celui du meilleur comédien au dernier Festival du film arabe d'Oran. Le film mélange avec brio, le film policier et le divertissement dans une opération à grande échelle de trafic d'amphétamines à travers la frontière libano-syrienne. Enfin, l'Arabie saoudite, a déposé le film «Barakah meets barakah» de Mahmoud Sabbagh. Un film étonnant d'audace dans un pays rigoriste. Le film a été déjà sélectionné aux festivals de Berlin et de Toronto.