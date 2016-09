Les chaînes algériennes dans la bataille des vidéos sur YouTube

Par Amira SOLTANE -

Le portail international de partage vidéo de YouTube est devenu la véritable force de frappe pour augmenter l'audience des chaînes privées algériennes. Certaines chaînes privées comme Ennahar TV, Echourouk TV, El Bilad TV, Dzair News et même Beur TV ont créé leurs propres chaînes YouTube et disposeraient d'une équipe d'informaticiens et de journalistes dédiés à cette nouvelle tâche technologique. Pour cela, la majorité des chaînes privées a créé ses chaînes YouTube.

C'est la chaîne d'info Ennahar TV qui est leader des chaînes algériennes sur YouTube. Ainsi, Ennahar TV poste quotidiennement des vidéos et elle est arrivée à 46.853 vidéos et possède déjà 318.000 abonnés et le record de plus de 183 millions de vues. Il faut dire aussi que le compte YouTube a été créé le 1er janvier 2013. La chaîne Echourouk News arrive en deuxième position avec 25 192 vidéos postées sur le Net. Elle possède 52.492 abonnés et totalise 31.573.391 vues et active depuis le 13 février 2014. Le duo de Chaîne News est suivi par Dzair News avec 7 381 vidéos, puis El Bilad TV avec 7 000 vidéos, alors que la chaîne de droit français Beur TV qui est en progression, ferme la marge avec 3 600 vidéos postées sur sa chaîne officielle YouTube, qui a été créée le 21 avril 2014 avec 25 444 abonnés et tout de même

7 096 873 vues. La chaîne El Djazairia TV qui avait été créée à l'arrivée de HHC n'a que 288 vidéos sur sa chaîne YouTube, alors que Dzair TV n'a atteint que 148 vidéos, le compte n'a été créé que le 11 juin 2015.

Il faut dire qu'Ennahar TV fait mieux que certaines chaînes occidentales: Bfm tv qui a posté 37 748 vidéos, la chaîne d'info américaine Fox News qui a posté sur sa chaîne YouTube 20 202 vidéos, alors que la chaîne d'info du groupe Canal +, i-télé n'a posté que 12 800 vidéos sur sa chaîne YouTube. Bien sûr, Ennahar TV est loin de CNN qui possède 1 143 000 vidéos sur sa chaîne YouTube et Al Jazeera qui possède 710 800 vidéos et 1 111 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Le grand retardataire dans cette nouvelle bataille de l'image et de l'audience demeure l'Entv, qui dispose pourtant de moyens plus importants que les chaînes privées algériennes. Depuis quelques mois, un ancien directeur de Canal Algérie a été même installé à la tête de la structure média électronique de la télévision publique, mais le projet tarde à voir le jour. La télévision algérienne dispose d'importantes archives qu'elle ne met pas en vente sur YouTube. Des centaines de reportages et de séries, des documentaires datant des années 1970 ont même été exportés par des personnes qui ont travaillé à l'Entv. Ses reportages qui ont été filmés du temps de l'Ortf et même de la RTA ont été postés par un inconnu sur la chaîne YouTube intitulée «Rabnass archives». Cette chaîne édite sur YouTube plus de 23.552 vidéos des archives de la télévision algérienne. Certains reportages ont été «piqués» également de la défunte Anaf (Agence nationale des actualités filmées). Un autre compte au nom d'Ali Mabrouk diffuse sur YouTube plus de 1846 vidéos d'images et d'artistes algériens diffusées sur la télévision algérienne depuis des années.