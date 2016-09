Téhéran dénonce le lancement d'une chaîne saoudienne en persan

Par Amira SOLTANE -

La bataille politique entre les chiites iraniens et les sunnites saoudiens s'est transformée en une guerre médiatique entre les télévisions des deux pays. Depuis quelques jours des tensions ont de nouveau éclaté entre les deux puissances régionales, suite au lancement d'une télévision saoudienne d'expression persane. Officiellement, l'Arabie saoudite a lancé cette nouvelle chaîne TV pour «informer les musulmans sur le pèlerinage à La Mecque et promouvoir les fondements de l'islam», mais pour les responsables iraniens cette nouvelle chaîne de télévision est surtout consacrée à imposer le wahhabisme aux pays persanophones, comme l'Irak, l'Afghanistan et le Pakistan. Pour le ministre saoudien de l'Information Adel ben Zaïd al-Turaifi, la chaîne est appelée à «promouvoir le message du Hajj et les fondements de l'islam», mais pour le conseiller iranien Sheikholeslam, cette chaîne a d'au-tres objectifs, car l'Arabie saoudite n'est pas un pays pacifique puisque son aviation mène une guerre au Yémen aux côtés des avions américains. «La chaîne est destinée à diffuser le message du Hajj, les préceptes immuables de l'islam et les services rendus par le royaume» aux pèlerins, a déclaré encore le ministre Adel ben Zeid Al-Turaifi, cité par l'agence officielle saoudienne Spa. Cette chaîne de télévision satellitaire, qui a commencé ses programmes il y a quelques jours, s'adresse à «ceux qui parlent le persan, au nombre de quelque 130 millions dans le monde», a-t-il précisé. Le lancement de cette chaîne intervient alors que la tension a atteint son paroxysme entre l'Arabie saoudite et l'Iran, surtout que depuis que Téhéran a annoncé son refus aux Saoudiens l'organisation du Hajj après la tragique bousculade qui avait coûté la vie à près de 2 300 fidèles, dont 464 Iraniens, durant le Hajj de l'an dernier. Et pour la première fois en 30 ans aucun pèlerin iranien n'est venu cette année après l'échec de négociations entre les deux puissances régionales. La chaîne retransmet en direct, 24 heures sur 24, le déroulement des rites du Hajj et les prières à la Grande mosquée de La Mecque. Ses programmes sont soutenus aussi par une radio et un service Internet émettant en persan. Par ailleurs, l'agence saoudienne de presse (SPA) diffuse depuis janvier dernier un bulletin quotidien en persan. Cette bataille médiatique vise néanmoins à faire basculer l'opinion iranienne contre son régime et améliorer l'image de l'Arabie saoudite dans les foyers perses. Depuis des années les médias iraniens et arabes pro-chiites, comme la chaîne Al Mayadeen, diffuse des reportages négatifs contre le régime de Riyadh. La présence de grandes chaînes arabes affiliées à Riyadh comme Al Jazeera, El Arabiya ou encore Dubaï TV, n'ont pas suffi pour faire changer la tendance. L'idée de diffuser en persan a visiblement fortement dérangé les Iraniens qui n'ont pas la même capacité de médiatisation que les Saoudiens.