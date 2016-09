La chaîne France Info n'est pas encore regardée par les Algériens

Par Amira SOLTANE -

Les Algériens qui sont habitués aux chaînes d'infos françaises ne savent pas encore qu'il existe une nouvelle chaîne du genre: «France Info». C'est une chaîne française publique d'information en continu, associant les groupes de médias France Télévisions, Radio France, France Médias Monde ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel. La chaîne a commencé à émettre le 31 août 2016 sur son site et le 1er septembre 2016 sur le canal 27 de la TNT, de Bouygues Telecom, d'Orange et de Fransat, sur le canal 77 de Free, sur le canal 65 de SFR et sur le canal 50 de Numericable. Sur TNT SAT (canal 27) et Canalsat (Canal 104), la chaîne a démarré le 6 septembre. Et pourtant, en France on est très satisfait de ses scores locaux. Son site Web, où la chaîne a été diffusée un jour avant son lancement sur le canal 27 de la TNT, a enregistré 15% de visites par rapport aux anciens sites de France Info et de FranceTV info réunis. Au total, 1,8 million de vidéos sont vues chaque jour. Plus de la moitié des visites (60%) viennent du mobile et le nombre de téléchargements de l'appli a été multiplié par onze par rapport aux téléchargements de l'appli de FranceTV info. Mais c'est sur le réseau audiovisuel que France Info, n'est pas encore fortement présente. Elle n'est pas abonnée à Médiamétrie, dont aucune audience n'est signalée encore. Mais selon certains sites spécialisés la chaîne aurait enregistré 0,3% de part d'audience la semaine dernière (de lundi 5 à dimanche 11 septembre). Curieusement, ce chiffre la place juste derrière LCI (0,4%), mais encore loin du leader de l'info continue en France BFM TV (2,2%) et d'iTELE (0,9%), les trois autres chaines d'info en continu de la TNT. France Info avait réuni 10 millions de téléspectateurs pour ses quatre premiers jours de diffusion (du jeudi 1er au dimanche 4 septembre). En tout cas France Info, n'est pas la chaîne favorite des Maghrébins, des Arabes ou des Africains comme l'est actuellement France 24, l'autre chaîne d'info du secteur public et qui diffuse l'information en trois langues: l'arabe, l'anglais et le français. Même si le projet d'une chaîne info, a été initié en 2001, à l'époque par le Premier ministre socialiste Lionel Jospin. La chaîne a connu un véritable parcours de combattant pour voir le jour. Des blocages administratifs, des problèmes de montage financier et des lenteurs dans les procédures, ont ralenti la naissance de ce projet. C'est un peu grâce à la présidente de France-Télévisions Delphine Ernotte, installée en août 2015, que ce média a finalement vu le jour. Le projet est relancé dès la prise de fonction de la présidente du groupe, au cours de l'année 2015. A ce moment-là des groupes concurrents tels que NextRadioTV de Drahi (propriétaire de BFM TV), ont crié à la concurrence déloyale, surtout depuis que LCI est devenu en clair sur la TNT en avril 2016. Une alliance avec des partenaires européens, est depuis envisagée par le groupe public et cela en raison des droits qui diffèrent d'un pays à l'autre.