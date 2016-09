Rami Malek, premier acteur égyptien consacré aux Emmy Awards

Par Amira SOLTANE -

Les Emmys Awards sont à la télévision ce que les Oscars sont au cinéma, l'ultime consécration pour un comédien à la télévision. Si cette année encore, les votants ont une nouvelle fois opté pour Game of Thrones qui devient la série la plus titrée de l'histoire, s'ils ont choisi l'actrice principale de Veep pour la cinquième fois d'affilée, comme meilleure actrice et la mini-série autour du procès du joueur de football américain O.J Simpson qui efface House of Cards au palmarès, c'est à un comédien d'origine arabe que nous avons décidé de consacrer notre espace. Rami Malek, la révélation de la série Mr.Robot saluée par la critique, outsider au départ et favori par la suite aux Emmy Awards, décroche l'ultime statuette du meilleur acteur dans une série dramatique. Né de parents égyptiens (son père était un guide touristique au Caire), Rami Malek a vécu toute sa vie en Californie, même s'il parle un peu égyptien. Pendant dix ans, Rami Malek va multiplier les rôles secondaires au cinéma et à la télévision. On le retrouve par exemple dans la saison 8 de 24 Heures Chrono, dans le film Il n'est jamais trop tard, face à Tom Hanks et Julia Roberts, et dans l'excellente série Band of Brothers: L'enfer du Pacifique (en 2010), dans la peau du soldat Merriell «Snafu» Shelton. Il apparaîtra également dans le blockbuster Battleship, l'excellent The Master de Paul Thomas Anderson, puis en vampire aux immenses pouvoirs, dans le tout dernier volet de la saga Twilight. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sa série passe sur France 2. Sera-t-il le digne successeur d'Omar Sharif? Pour les médias égyptiens, c'est déjà fait, il est devenu la coqueluche des télévisions et des émissions de cinéma et de télévision à Misr. Dans son sillage, un autre comédien égyptien a tenté sa chance aux Etats-Unis sans encore décrocher le rôle de star: Awr Waked. Ce dernier a déjà joué dans des séries notamment historiques comme Rome et Marco Polo, mais on l'a surtout découvert dans le film produit par Luc Besson Lucy. Quoi qu'il en soit les comédiens d'origine arabe sont en train d'occuper le terrain à Hollywood. Ainsi, après Tony Shalhoub, le comédien américain d'origine libanaise qui a occupé la vedette dans la série Monk et joué l'agent d'origine arabe du FBI dans le film Couvre-feu, il y a de plus de comédiens d'origine arabe qui tentent leur chance à Los Angeles. Quoi qu'il en soit, dans la dramaturgie, la cérémonie des Emmy Awards, a consacré encore une fois dans la nuit du 18 au 19 septembre, Games of Thrones qui est devenu la série la plus récompensée de l'histoire lors de la 68e édition des Emmy Awards à Los Angeles. Avec 38 récompenses cumulées en six saisons, la série adaptée des romans de George R. R. Martin détrône la comédie Frasier (1993-2004 sur NBC) et ses 36 récompenses. Sacrée meilleure série dramatique pour la deuxième année consécutive, c'est grâce au mythique épisode 9 de la dernière saison qu'elle a pu monter au sommet.