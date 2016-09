Quand Canal + dévoile la propagande de Daesh

Par Amira SOLTANE -

L'un des documentaires les plus cités aux Emmy Awards la nuit dernière à Hollywood a été le documentaire français Le Studio de la Terreur, le premier film qui pénètre au coeur de la propagande de Daesh.

18 mois d'enquête exceptionnelle, à la rencontre des principaux fixeurs (ceux qui fixent les RDV pour les journalistes étrangers) au Moyen-Orient, en Europe et aux Etats-Unis. Le doc nous entraîne d'un studio à l'autre, de Raqqa à Hollywood, en passant par l'Irak, la Turquie, la Belgique, Londres et Paris.

L'un des principaux points forts du Studio de la Terreur, c'est le témoignage d'un Américain qui a travaillé à Hollywood avec le djihadiste, Abou Abderahman Al Amriki, mais aussi de plusieurs experts étrangers qui ont travaillé pour la propagande de l'État islamique.

Studio de la Terreur, un film d'Alexis Marant, produit par Capa Presse (la principale boîte de production des documentaires pour les magazines Lundi Investigations et Envoyé spécial), a été diffusé hier soir avec la participation de la création documentaire Canal+, de la région Ile-de-France et de Creative Europe.

Ce doc décrypte notamment, comment les propagandistes de Daesh s'inspirent des films à grand spectacle, des jeux vidéos et du divertissement pour mieux attaquer la société occidentale. Ainsi, on saura comment Daesh s'inspire des films de Hollywood tels que Démineurs des jeux vidéos d'Assassin's Creed, Call of Duty, des James Bond, des films Retour vers le futur, de la série House of Cards, et surtout de la série 24 heures Chrono, la première production audiovisuelle américaine qui avait introduit les actes de Daesh dans ses épisodes. Le documentaire montre comment Daesh investit dans les technologies audiovisuelles d'un studio de propagande en usant des caméras Canon 5D, des GO PRO et surtout des effets spéciaux et visuels utilisés jusque-là par les grands jeux vidéos.

Le doc rencontre déja un grand succès outre-Atlantique, puisque Newen Distribution, chargée des ventes internationales, est en discussion en vue d'une coproduction avec Jigsaw, la société du réalisateur et producteur américain Alex Gibney. Ce dernier a notamment été récompensé par l'Oscar du Meilleur documentaire et de deux Emmy Awards. A noter enfin, que le doc Le Studio de la Terreur a remporté le Grand Prix de la 26e édition du marché international du documentaire La Rochelle. Il a été déja présenté lors de l'édition 2015 du Sunny side of the Doc. Canal Plus l'avait présenté lors de sa conférence de presse comme un des fers de lance de la politique d'ouverture internationale portée par Diego Buñuel, le nouveau responsable des documentaires de la chaîne. Le Studio de la Terreur est un thriller géopolitique qui dévoile au grand jour la propagande de l'État Islamique, en associant les protagonistes d'une guerre médiatique qu'aucun mouvement terroriste n'avait jamais mise en place jusqu'à présent. Une guerre d'un autre temps, qui use de la culture pop occidentale pour terroriser l'opinion mondiale et recruter de nouveaux soldats, à travers un storytelling numérique d'une efficacité imprenable.