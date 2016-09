BeIN Sports fait pression sur la FAF

Par Amira SOLTANE -

Décidément, l'audiovisuel algérien est désormais réputé pour son piratage des matchs de sa propre Equipe nationale. Hier, l'avertissement a été lancé fermement, non pas par l'Arav mais par la FAF, (habilitée à s'engager sur les questions des droits sportifs.) En effet, la chaîne beIN Sports a transmis une lettre officielle pour stopper le piratage des matchs de l'Equipe nationale sur les chaînes de télévisions privées. Car, selon la loi de la FIFA, la diffusion clandestine des matchs et des «highs lights» (les coulisses du match) de la sélection nationale de football peut entraîner de très graves sanctions à la FAF et même disqualifier l'Algérie des compétitions internationales et notamment la CAN et la Coupe du monde, a tenu à alerter la Fédération algérienne de football (FAF). En effet, les détenteurs des droits de retransmission des rencontres de l'Equipe nationale beIN Sports Groupe ont constaté que des images d'avant le coup d'envoi, des coulisses des matchs et de fin de matchs sont filmées sans autorisation et diffusées illégalement par des télévisions privées algériennes. C'est principalement la chaîne Haddaf TV, la seule chaîne sportive algérienne, qui est la plus visée par cette directive. C'est notamment elle qui diffuse des images des coulisses. Mais aussi Dzair TV, Ennahar TV, et Echourouk TV qui interviewent les joueurs et les responsables sur la main courante. Seule beIN Sports a le droit de prendre des images à l'intérieur de l'enceinte du stade. C'est pourquoi les chaînes d'infos, comme Itélé, qui pourtant fait partie du groupe Canal+ n'a pas le droit de faire rentrer une caméra dans un match diffusé par le groupe Canal + et beIN Sports de la Ligue française. C'est le deuxième avertissement qui a été transmis par la FAF aux télévisions privées qui ne sont vraiment pas formées pour connaître leurs limites du terrain. Malgré les restrictions, la majorité des chaînes privées obtient des images grâce aux photographes accrédités sur la main courante pour la presse écrite, mais aucune norme n'est respectée. La FAF a même engagé une équipe pour recenser toutes les images diffusées par les chaînes privées et a mis l'accent sur la chaîne El Haddaf qui ne vit que des coulisses des matchs des équipes algériennes, puisqu'elle ne possède pas les droits des images des matchs. Après les matchs, certaines chaînes diffusent même les buts, chose qu'elles n'ont pas le droit de faire aussi. La FAF devrait organiser un atelier de formation pour les responsables des chaînes privées pour leur indiquer où se situe la limite de leurs caméras. Pour le moment, seule la télévision publique a respecté ce deal avec beIN Sports, même si elle possède toutes les images. La seule fois où la télévision publique a osé transgresser cette règle, c'était du match de qualification de la Coupe du monde 2014 contre le Burkina Faso. Ça lui a coûté 1,5 million de dollars. Le hic dans l'affaire est que les chaînes privées ne sont pas de droit algérien, donc la FAF n'a pas le droit de les interpeller, en revanche elle peut mobiliser la justice et la force publique pour défendre les intérêts de notre Equipe nationale.