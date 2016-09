Echourouk change ses fréquences et prépare une grille explosive en octobre

Par Amira SOLTANE -

Depuis quelques jours les chaînes du groupe Echourouk ont changé de fréquence, ce qui a donné lieu à plusieurs rumeurs colportées par certains médias indiquant que le groupe Echourouk dirigé par Ali Fodil, a des problèmes financiers. Renseignement pris, rien de cela n'est vrai puisque la chaîne Echourouk prépare en grande pompe sa nouvelle grille de la rentrée en octobre. Mais déjà, la chaîne avait communiqué il y a un mois annonçant des changements de fréquences pour cette période.

Le 24 septembre 2016, le groupe installe une nouvelle fréquence pour Echourouk News sur Nilesat: 12418 H 27500 3/4 (Eutelsat 7WA 7,3° Ouest). Or, le 29 août 2016, de nouveaux paramètres SR et FEC pour le transpondeur

11595 V: 22000 KS/s et 1/2, avant 27500 et 2/3, avaient été activés pour Echourouk TV. Mais c'est surtout le 8 août 2016, que de nouvelles fréquences pour les chaînes du groupe Echourouk News, Echourouk TV HD et Echourouk Benna ont été déjà demandées sur Nilesat: 10992 V 5000 9/10 DVB-S2 8PSK (Eutelsat 7 West A 7,3° O). Il s'agit de la réactivation de l'ancien transpondeur des chaînes d'Al Jazeera qui avait cessé fin 2015, réactivé le 21 juillet avec de nouveaux paramètres (modulation, SR et FEC). Ces changements de fréquences avaient mis sur écran noir les anciennes fréquences de la chaîne. Les téléspectateurs qui n'ont pas suivi les annonces, étaient donc étonnés de la disparition des chaînes du groupe Echourouk. Suite à cette polémique, les responsables de la chaîne ont réactivé les anciennes fréquences durant un mois le temps que les téléspectateurs se re-déploient sur les nouvelles fréquences. Mais les rumeurs de fermeture de la chaîne, qui sont associées aux dettes du groupe à l'imprimerie, ont une nouvelle fois été ressorties pour ternir l'image d'une chaîne qui est depuis trois années consécutives leader dans les sondages en Algérie. Ceci intervient au moment où le groupe lance à partir du mois d'octobre sa plus importante grille de la rentrée: une émission culinaire internationale, Masterchef, réalisée par l'agence Allegorie et sponsorisée par l'opérateur Djezzy, mais aussi le groupe va lancer son premier feuilleton turc doublé en «dardja» algérienne, intitulé «Reghm el Ahzan». L'opération qui peut rapporter d'importants sponsors pourrait être comme au Maroc et en Tunisie un succès d'audience. Le groupe Echourouk a réussi grâce au savoir-faire de son directeur de production Samir Boudjadja, qui maîtrise les contenus et qui investit beaucoup dans les programmes internationaux. Il, a convaincu la talentueuse chanteuse algérienne Kenza Morsli finaliste de la Star Academy, de participer à cette aventure en optant pour la production musicale de ce feuilleton. La chanson du générique intitulé «Esbar ya Qalbi», a déjà atteint plus de 10 millions de vues sur YouTube avant même que le feuilleton ne soit lancé. Sans oublier le grand jeu «Edi oula Kheli» qui est une version algérienne du programme sous licence d'Endemol «A prendre ou à laisser» et qui est animé par le talentueux Sofiane Dani. Mais le grand coup d'Ali Fodil c'est d'avoir surtout décroché en exclusivité la Ligue du championnat belge et turc, ça sera la première chaîne à diffuser avec le commentaire algérien les matchs de ses deux championnats européens.