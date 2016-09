Le débat Clinton-Trump n'intéresse pas les chaînes algériennes

Par Amira SOLTANE -

L'élection présidentielle américaine n'attire pas les télévisions algériennes contrairement aux élections en France et aux questions sensibles de l'émigration. Aucune télévision algérienne, privée ou publique n'a annoncé qu'elle diffusera le débat politique entre Hillary Clinton et Donald Trump, les deux candidats à l'élection présidentielle américaine qui se déroulera le 8 novembre 2016. La chaîne Echourouk News a envoyé une journaliste aux Etats-Unis pour justement couvrir quelques meetings. L'intérêt pour l'élection américaine est légèrement pris en charge en Algérie par les chaînes news, contrairement aux grands satellitaires arabes comme Al Jazeera ou al Arabya. Ce manque d'intérêt s'explique d'abord par le prix que peut coûter une couverture des USA. Seule Dzair News suit de prêt l'élection présidentielle, mais à travers son JT anglophone. L'absence d'experts algériens anglophones a néanmoins réduit l'impact de la chaîne.

En revanche et pour la première fois, les chaînes d'infos françaises BFM TV, iTélé et LCI vont diffuser en direct entre 3h et 4h30 dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 septembre, le face-à-face entre les deux candidats: le républicain et la démocrate.

iTélé, la chaîne du groupe Canal+ a travaillé sur l'élection américaine durant plus d'une année. Les couche-tard auront droit au spécialiste des questions internationales, Olivier Ravanello, des interventions de Laurence Haïm, la correspondante de la chaîne Canal+ aux États-Unis qui sera en duplex et Marie-Cécile Naves, politologue et auteure de Trump: l'onde de choc populiste, le tout pour suivre le choc de la nuit américaine. Bien que la chaîne soit proche de Clinton et des démocrates, elle espère réaliser des chiffres durant cette soirée.

En BFM TV, la chaîne du Franco-Israélien Drahi, est justement proche de Trump veut faire de cette élection Day un grand moment d'audience. Le candidat républicain, Donald Trump connu plus pour ses polémiques que pour ses déclarations politiques va affronter la femme de l'ancien président des Etats-Unis, Hillary Clinton et candidate démocrate. Le début du débat est prévu à 18 heures aux Etats-Unis soit à 3 heures du matin en France et en Algérie. La chaîne France 24 diffusera en direct l'émission sur son site Internet, sur YouTube et sur sa page Facebook. Une traduction simultanée est également prévue. Le duel se déroulera sur le plateau de NBC, le lundi 26 septembre. La chaîne CNN rappelle que le seul but de ces trois débats est d'éliminer son adversaire de la course à la Maison-Blanche. Pour les spécialistes c'est un débat décisif. Selon plusieurs estimations, le débat devrait rassembler presque autant de monde que lors de la finale du Super Bowl, le plus grand moment d'audience aux Etats-Unis. Il n'est pas exclu de voir des publicités entre les pauses du débat. Ce grand moment de télévision sera décisif pour les Américains et ils seront plus de 100 millions à suivre ce débat. L'événement sera retransmis sur C-SPAN, ABC, CBS, FOX et NBC, sur les chaînes du câble CNN, Fox News et MSNBC, sur Facebook, YouTube et Twitter. Autant dire qu'ils seront partout.