L'émission "Envoyé spécial"écorche l'image de Zidane

Par Amira SOLTANE -

Pour sa nouvelle formule d'«Envoyé spécial», la journaliste de France 2 Elise Lucet a frappé fort jeudi en diffusant une enquête très fouillée sur Zinedine Zidane. Une enquête qui risque d'avoir des conséquences médiatiques et sportives très importantes sur l'image de la star actuelle du Real Madrid. Dans cette enquête qui a donné la parole à tous les ennemis jurés de l'ancien numéro 10 des Bleus, on a révélé des années après sa retraite en tant que joueur, que le joueur franco-algérien s'était dopé lors de son passage à la Juventus et qu'il a amassé une fortune colossale estimée à 100 millions d'euros en publicité et en contrats de sponsoring. L'enquête non autorisée, puisque la journaliste chargée de l'enquête n'a pas réussi à décrocher une interview de Zizou a démarré à Marseille et a atterri à Madrid. Le magazine français le plus regardé sur France télévisions a exploré les zones d'ombre cachées derrière l'image très propre et la popularité sans faille de Zinedine Zidane. Pour ce faire, la journaliste chargée de l'enquête a interviewé la journaliste Besma Lahouri qui avait bien publié, en 2008, le livre Zidane, une vie secrète, et qui a été victime auparavant de mystérieux cambriolages durant lesquels seuls les manuscrits avaient été volés. Ainsi, on apprendra par exemple, que lors du passage de Zizou à la Juventus entre 1996 et 2001 il se serait dopé. Le joueur avait été pourtant entendu comme témoin, le 26 janvier 2004, lors du procès sur le dopage dans le foot italien. Le médecin du club, Riccardo Agricola, avait d'ailleurs été relaxé en appel. «Envoyé spécial» révèle que, lors de la perquisition, la police avait retrouvé dans les locaux de la Juve:

281 références de médicaments. Dix ans plus tard dans une interview au Monde, Zinedine Zidane avait déclaré: «Oui, j'ai pris de la créatine quand j'ai joué à la Juventus. Suite à cette révélation, le journaliste a été menacé et insulté par le frère de Zidane. On apprendra aussi à travers ce reportage que c'est la firme Adidas qui est derrière le fameux slogan «Zidane président» imprimé au laser sur le célèbre Arc de Triomphe après la victoire des Bleus en Coupe du monde en 1998. Dans ce documentaire à charge contre l'ancienne star des Bleus l'émission «Envoyé spécial» a ouvertement écorché l'image trop belle du succès story de l'ancien enfant de Marseille. Elle a montré un homme jaloux de son image qui se lie d'amitié avec des hommes d'affaires, qui ne révèle jamais son opinion et sa position politique et surtout qui cache bien son jeu. L'enquête de Zoé de Bussière, Julie Martin, Matthieu Régnier et Vincent Buchy, diffusée jeudi dans «Envoyé spécial», a déclenché une véritable campagne médiatique contre l'actuel entraîneur du Real Madrid. La question qu'on se pose est pourquoi maintenant? Le timing de cette enquête obéit à quoi et dans quel esprit s'inscrit-elle? Il y a quelques jours une chaîne française avait diffusé un documentaire «Bleus» où on mettait en opposition les joueurs français d'origine maghrébine et africains contre les joueurs français de souche et les joueurs français d'origine antillaise. Ce documentaire est la preuve encore vivante qu'un Arabe reste un Arabe en France.