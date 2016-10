Eutelsat sélectionne 5 chaînes algériennes privées pour un vote

Par Amira SOLTANE -

Le bouquet satellite Eutelsat a lancé depuis quelques heures un vote pour son public afin de choisir les meilleures chaînes mondiales et cela dans plusieurs catégories. Cinq chaînes privées algériennes ont été ainsi sélectionnées parmi les télévisions les plus regardées sur le satellite Eutelsat. Dans la catégorie Life Style, c'est à la surprise générale la chaîne appartenant au groupe Tahkout Numidia News qui a été choisie dans la liste pour le vote de la meilleure chaîne life style. Dans la catégorie News, c'est sans conteste, la chaîne de télévision privée algérienne, EnnaharTV, qui a été sélectionnée dans le TOP 10 des meilleures chaînes d'infos et concourt pour le Prix de la meilleure chaîne d'information pour l'année 2016, organisé annuellement par l'opérateur Eutelsat. La chaîne EnnaharTV qui n'a pas encore bouclé ses 10 ans d'existence fait désormais partie de la short-list dans la catégorie «News», aux côtés des grandes chaînes d'infos du moment, comme la qatarie El Jazeera balkan, la britannique BBC Persian, la chinoise CCTV, la française France 24, la russe RT, la chaîne turque TRT world et la française LCI. Le groupe Ennahar TV a vu également la sélection de sa deuxième chaîne Ennahar Laki dans la catégorie cinéma, alors que la chaîne KBC a été sélectionnée par Eutelsat pour le Prix de la meilleure chaîne dans la catégorie culture et divertissement. Enfin, la chaîne El Haddaf TV a été choisie dans la catégorie chaîne sportive. Selon les promoteurs de cette compétition, c'est un jury international des Eutelsat TV Awards, composé d'experts des médias, qui s'est réuni récemment pour sélectionner les chaînes finalistes, en insistant sur la qualité des programmes, la capacité d'innovation et le degré de créativité. Pour le reste, c'est le public et le public seul qui votera sur Internet pour élire sa meilleure chaîne. Le votant doit regarder une vidéo qui est postée à côté du nom de la chaîne et donner son avis et sa note sur la chaîne choisie. Bien sûr, il ne faut pas se leurrer, la compétition est rude et il est presque impossible de voir une chaîne algérienne privée parmi ces cinq télés sélectionnées décrocher le Prix de la meilleure chaîne. Hormis la chaîne d'Infos Ennahar TV aucune autre chaîne n'a les capacités techniques, créatives et surtout professionnelles pour rivaliser avec les autres chaînes occidentales et surtout arabes. Le fait d'être dans le Top 10 des meilleures chaînes d'infos, c'est déjà un exploit pour Ennahar TV qui a réussi à imposer son style et surtout sa vision de l'information.