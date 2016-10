Le groupe MBC a fêté ses 25 ans

Par Amira SOLTANE -

Lorsque Sheikh Walid a fondé, il y a 25 ans, MBC, il avait un objectif, effacer cette image rigoriste qu'on donne de l'Arabie saoudite, un pays qui refuse la modernisation, l'illumination et le progrès. «MBC «(Middle East Broadcasting Center) est devenu un paysage médiatique de divertissement et d'information. Un groupe de médias panarabe, fondé le 18 septembre 1991 par Walid Ben Ibrahim Al Barahim. Le groupe dont le siège est à Dubai Media City; est dirigé par le Libanais Ali Jaber. MBC Group est considéré comme le premier groupe de médias arabe à diffuser des chaînes de télévision en clair dans la région Mena. Depuis la première année de leur lancement à Londres, le fondateur de ces chaînes dont les plus connues sont MBC1, Al Arabya ou el Hadath a été respecté par les intellectuels arabes et des personnalités des médias parce qu'elles ont cassé les tabous et osé dépasser les limites des moeurs arabes. Maintenant, 25 ans après le lancement du groupe MBC, peut-on dire que le changement désiré a eu lieu? Oui et non. Après un quart de siècle, nous pouvons dire que MBC a conduit vers le changement, la modernisation soutenue et a indéniablement changé l'image du Monde arabe. Même ceux qui luttent contre elle comme une institution et son idéologie reconnaissent qu'elle a changé le monde, mais ils se plaignent qu'elle ait changé pour le pire. Ceci est un témoignage de l'institution médiatique vénérable, pas contre elle. Il a pris les médias arabes de l'âge de pierre à un espace plus large et plus civilisé. A ce jour, il reste une ouverture libérale et civilisée dans le Monde arabe qui est fermé sur lui-même et en retard sur les autres pays en termes de développement. Il a également donné une preuve vivante que dans l'Arabie saoudite, qui est accusée d'extrémisme et d'arriération, il y a des individus et des institutions qui entreprennent des rôles de premier plan pour éclairer, changer et établir la paix au Moyen-Orient. Si vous visitez le centre principal du groupe à Dubaï, vous pourrez lire la belle citation «Nous voyons l'espoir partout» à l'entrée du bâtiment du groupe. Le Monde arabe est toujours en proie à des conflits et la souffrance. Le succès de MBC pour atteindre des millions d'Arabes à travers les émissions de télévision extraordinaires a également réveillé ceux qui refusent de changer. Quand ils ont découvert qu'ils étaient incapables d'arrêter les émissions de Londres grâce aux satellites, ils ont décidé de se livrer à une bataille de radiodiffusion après qu'ils eurent promis que les téléspectateurs iraient en enfer et menacé de rompre les antennes paraboliques. Au cours de ces 25 ans, nous avons vu des combats entre le développement et l'arriération et entre le monde du progrès et celui de ceux qui veulent rester dans le passé machiavélique. Il ne fait aucun doute qu'ils ont partiellement réussi à ralentir le train du changement et ont permis à des extrémistes d'ouvrir des stations de télévision qui sont en concurrence pour gérer les esprits de 300 millions d'Arabes. Il ne fait aucun doute qu'ils ont causé de nombreuses anomalies dans le Monde arabe et dans le monde entier, comme la naissance d'organisations terroristes tels Al-Qaïda et Daesh. Ils ont renforcé l'influence des groupes qui tentent d'imposer leur modèle social et d'arrêter le progrès. Cependant, l'histoire nous enseigne que les progrès ne peuvent jamais être arrêtés et ni empêchés temporairement. Le changement est une loi de Dieu et se déroule partout sur cette planète. Elle atteindra notre région grâce à MBC et des canaux similaires.