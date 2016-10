La bataille pour les Oscars est lancée

Par Amira SOLTANE -

Depuis l'annonce de sa sélection pour les Oscars, le réalisateur et producteur du film Le Puits se bat pour imposer son film dans la liste des concouristes pour les Oscars. Lotfi Bouchouchi qui a reçu le soutien du ministère de la Culture, n'a pas été soutenu par les autres organismes publics, notamment l'Aarc son producteur, qui s'apprête à changer de statut en novembre. La sélection pour les Oscars n'est pas encore gagnée, puisque en ce mois d'octobre la liste des films éligibles pour cette compétition sera rendue publique sur le site de l'Académie des Oscars. Pour cette 89e édition des Oscars, 84 pays (trois de plus que l'an dernier) ont déjà proposé un candidat à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère (la date limite d'inscription était hier, le 3 octobre). L'Académie des Oscars peut encore en refuser quelques-uns pour cause d'inéligibilité. Généralement, 70 films sont acceptés chaque année. Après deux tours, le 17 novembre, une liste de neuf ou 10 films sera proposée aux membres votants pour qu'ils choisissent les cinq nominés pour la célèbre Short list. Comme chaque année, une guerre féroce anime les producteurs et les ministères de la Culture pour choisir le film qui représentera le pays aux Oscars. Cette année, la polémique est venue de la Tunisie, puisqu'elle a changé de film à la dernière minute. Le film Fleur d'Alep de Hedi Behi a été remplacé par le film de Leyla Bouzid A peine j'ouvre les yeux. Comme l'Algérie, la Tunisie a créé une commission organisée sous l'égide du Cnci et composée de sept personnalités connues du cinéma tunisien: Fathi Kharrat directeur général du Cnci, Brahim Letaief directeur des JCC, Naceur Khemir producteur et réalisateur, Ferid Boughedir critique et réalisateur, Dorra Bouchoucha productrice, Farès Naânaâ réalisateur et Mohamed Ben Attia réalisateur. Pour cette commission, le film répond à tous les critères d'éligibilité tels que mentionnés dans le règlement de participation publié par l'Académie des Oscars. Autre polémique au Brésil avec le film Aquarius, film favori pour représenter le pays aux Oscars, a été retiré pour des raisons politiques. Le nouveau gouvernement brésilien a voulu par ce geste punir l'équipe du film qui soutenait l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Ils avaient manifesté officiellement, à Cannes, leur hostilité à la destitution de la présidente brésilienne (qu'ils apparentaient à un coup d'Etat invisible), Aquarius a été donc retiré, entraînant la colère des professionnels du cinéma au Brésil. Certains réalisateurs ont retiré leurs films de la liste des oscarisables par solidarité envers le réalisateur d'Aquarius, Kleber Mendonça Filho, et par désapprobation envers le gouvernement, qui avait placé Aquarius sous la censure déguisée en l'interdisant aux moins de 18 ans. L'annonce officielle des cinq films qui seront retenus pour la compétition finale est prévue pour le 24 janvier 2017.