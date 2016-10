Acharnement des télévisions françaises sur l'islam

Par Amira SOLTANE -

Depuis quelques jours, les télévisions françaises multiplient les reportages et les documentaires pour ternir l'image de l'islam en France, et affaiblir médiatiquement les associations musulmanes françaises. Le 28 septembre M6 diffuse un reportage «L'islam en France, la République en échec», réalisé par le controversé Bernard de La Villardière dans le cadre du magazine Dossier tabou, une nouvelle émission dédiée à l'investigation sur les points chauds de la société française en se posant la question sur la compatibilité de l'islam avec la culture et les institutions françaises. France 2 a également son Complément d'enquête sur une association et un leader en pleine ascension: le Ccif (Collectif contre l'islamophobie en France) et son charismatique Marwan Muhammad. Un reportage d'Anne-Charlotte Hinet, Annie Tribouard et Thomas Lhoste, diffusé dans Complément d'enquête le 6 octobre 2016. Pourquoi cet acharnement des médias français contre les mouvements musulmans en France? Car en effet depuis les attentats, l'islam est montré différemment dans les médias français. Les actes islamophobes se multiplient. En 2015, ils ont triplé. Mais c'est l'annulation des arrêtés antiburkini qui a surtout fait réagir les autorités locales françaises qui voient d'un mauvais oeil la montée en puissance de Marwan Muhammad, le Malcolm X français. Son mouvement le Ccif, le Collectif contre l'islamophobie en France est surtout derrière l'annulation des arrêtés antiburkini par le Conseil d'Etat. La France découvre Marwan Muhammad, son leader charismatique qui a grandi à Barbès qui est passé du rap aux finances, avant de créer son propre mouvement de défense des musulmans. Le traitement des télévisions françaises est souvent déformé et celles-ci s'évertuent à démonter une idée de l'islam et installer une image négative de la deuxième religion en France après le christianisme. C'est sans doute les chaînes privées qui font le plus mal à la religion dans leurs reportages. La première qui s'attaque à l'islam est BFM TV, vient ensuite M6, qui malgré sa bonne réputation auprès des Maghrébins fait parfois des bourdes. Ainsi, le dernier reportage de Bernard de La Villardière, a fait énormément de dégâts dans le millieu maghrébin. Cette déviation a valu au P-DG de M6, Nicolas de Tavernost, une lettre de protestation signée du président de l'Observatoire de la laïcité, l'ancien ministre socialiste Jean-Louis Bianco. Interpellée M6 s'est défendue par une réponse point par point datée du 3 octobre et signée du patron de la chaîne, Nicolas de Tavernost. Tavernost note d'abord un constat commun de problèmes et rappelle que le documentaire de Bernard La Villardière donne la parole à une pluralité de représentants de l'islam, d'opinions diverses. Agressé lors du tournage du reportage, l'animateur et producteur de M6 a utilisé cet incident pour en faire le buzz. Les images de l'animateur bousculé à Sevran ont aussi été reprises par plusieurs sites de buzz qui ont exploité cet incident. On y voit de La Villardière dire: «Je suis dans mon propre pays et j'ai le droit de faire ce que je veux, d'accord?». Le débat sur l'islam s'étend aux médias et c'est ce qui était attendu par les producteurs de l'émission: L'impact médiatique négatif.