Les chaînes privées ont respecté les directives de la FAF

Par Amira SOLTANE -

«Un oiseau dans la main vaut mieux que dix dans le ciel.» Proverbe algérien

La majorité des chaînes de télévisions privées ont respecté la directive de la FAF de ne pas diffuser les images du match de qualification pour la Coupe du monde entre l'Algérie et le Cameroun. Les Algériens étaient donc branchés sur la chaîne terrestre pour suivre le match ou sur les chaînes beIN Sports en arabe et en français. La majorité des chaînes privées a donné le score dans les entrefilets, mais n'a diffusé aucune image du match. Après la fin de la rencontre, les différentes chaînes ont diffusé des images fixes du match en donnant le score et surtout les déclarations des joueurs et de l'entraîneur en conférence de presse. C'est tout ce que les télévisions privées avaient le droit de montrer. Sur les plateaux, la majorité des chaînes a commenté avec virulence le match et comme à son habitude c'est la chaîne El Haddaf TV et son analyste vedette Ali Bencheikh, qui ont attiré le plus de commentaires et surtout de rires. Dans son analyse aux côtés de l'ancienne gloire de l'équipe de 1982, Salah Assad, Bencheikh a critiqué les choix de l'entraîneur serbe de l'EN et notamment la disposition des joueurs du milieu. Sa réaction toujours aussi anarchique a provoqué la colère des supporters sur les réseaux sociaux qui ont très vite réagi en demandant à l'ancienne star du Mouloudia de se taire, car il était trop hasbeen. D'un autre côté, la chaîne qatarie beIN Sports qui est la seule chaîne à avoir le droit de travailler sur le terrain et d'interviewer les joueurs a réalisé d'excellents reportages et plateaux pour encourager la seule équipe arabe du groupe, l'Algérie. Pour cette fois le plateau de beIN Sports n'a pas invité d'anciens joueurs africains, le plateau était composé essentiellement d'experts algériens: Lakhdar Berriche l'animateur principal de la soirée de débat et d'analyse de la rencontre et l'analyste vedette de la chaîne qatarie l'ancienne star du Mouloudia également, Rafik Saïfi qui a été excellent dans ses analyses et très professionnel dans son décryptage. Contrairement à Ali Bencheikh qui favorise chaque fois le côté négatif de l'analyse, donnant ainsi un point de vue non adapté à un analyste professionnel. BeIN Sports qui fait toujours bien les choses, a également réalisé un reportage sur la présence d'Antar Yahia à Doha, et ses impressions en regardant le match. Bien sûr, les autres chaînes privées algériennes n'étaient pas en reste puisqu'elles ont pu meubler leurs programmes avec les à-côté du match. Ainsi Ennahar TV a pu capter les réactions des supporters algériens, mais aussi les supporters camerounais venus encourager leur équipe.