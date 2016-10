Israël présente un film en arabe pour tenter de gagner l'Oscar

Par Amira SOLTANE -

Après avoir échoué à plusieurs reprises aux Oscars, Israël a choisi d'envoyer le film Tempête de sable un film entièrement en langue arabe pour représenter Israël lors de la prochaine cérémonie des Oscars, en 2017. 10 films israéliens ont été nominés pour l'Oscar du meilleur film étranger, mais aucun n'a remporté la prestigieuse récompense. Parmi ces films Lebanon et Valse pour Bashir, des films qui représentent la démonstration de force de l'armée israélienne au Liban. D'ailleurs, la majorité des films israéliens présentés aux Oscars, évoque la colonisation des territoires occupés. Et pourtant, dans l'Académie des Oscars, de nombreux votants sont juifs, mais ne défendent pas Israël. La plupart des films américains et européens qui évoquent l'extermination des juifs durant la Seconde Guerre mondiale sont récompensés aux Oscars, mais pas les films israéliens qui sont considérés comme des films de propagande. Pour décrocher le fameux sésame, les responsables israéliens ont trouvé un subterfuge pour tromper les votants américains: un film qui évoque une histoire arabe, pour marquer la tolérance des Israéliens contre cette communauté persécutée. C'est l'Académie israélienne du cinéma et de la télévision qui avait pris cette décision et qui avait décerné, le Ophir du meilleur film (l'équivalent des Oscars du cinéma israélien) à Tempête de sable (Asifat erraml). Le film qui raconte un drame familial au coeur de la communauté bédouine des territoires occupés, a remporté six autres Ophirs, parmi lesquels celui de la Meilleure réalisatrice et celui de la Meilleure actrice dans un second rôle. Tempête de sable est le premier film de la réalisatrice israélienne juive Ilit Zexer, et a déjà remporté cette année le Grand Prix du Jury dans la section World Cinema Dramatic, au prestigieux Festival du film indépendant de Sundance, aux Etats-Unis. La cérémonie de remise des prix a été marquée par un geste odieux de la ministre israélienne de la Culture Miri Regev Ashdod qui a quitté la salle pour protester contre la performance du rappeur israélo-arabe Tamer Nafar, qui avait repris les morceaux d'un poème du poète palestinien Mahmoud Darwish.

La ministre de la Culture Miri Regev, qui est beaucoup plus proche du sionisme que de la culture, a expliqué sur sa page Facebook, qu'elle n'était pas d'accord qu'on mette dans un film israélien de la poésie de Mahmoud Darwish, considéré selon elle comme le porte-voix de la résistance palestinienne. Une attitude inqualifiable d'une ministre qui est censée défendre la tolérance et la culture. Lors de la remise de l'Ophir du meilleur film à Tempête de sable, une partie des acteurs arabes du film ont refusé de monter sur la scène pour recevoir le prix, tant qu'y serait présente Miri Regev. La campagne pour les Oscars risque d'être explosive.