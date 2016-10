Ya-t-il un héros algérien de la lutte contre le terrorisme?

La polémique enfle sur la série américaine qui cite l'Algérie dans un conflit contre les Etats-Unis, mais qu'en est-il des productions audiovisuelles algériennes qui défendent l'image du pays? L'Algérie a produit une trentaine de films sur la période du terrorisme, mais elle n'a réalisé aucun film rendant hommage aux services de sécurité. Aucun membre des services de sécurité n'est le héros d'un film algérien. Alors que lorsque l'Amérique est attaquée, les membres de la sécurité sont toujours mis en avant. Sur les réseaux sociaux la majorité des Algériens rend hommage au courage et à la bravoure des services de sécurité, mais ce soutien populaire pour l'ANP dans sa lutte contre le terrorisme, n'a jamais été traduit en film. L'affaire Tiguentourine qui a consacré la force de frappe de l'ANP contre le terrorisme, n'a pas été adaptée en film. En revanche, de nombreux films étrangers et parfois algériens offrent une image négative de l'armée algérienne. Ainsi dans le film «Des hommes et des dieux», qui été produit par la France et qui a été tourné au Maroc avec des tenues militaires marocaines, n'a pas montré une image coopérative de l'armée algérienne avec les hommes de foi chrétiens. Pourquoi l'Etat ne veut pas faire des films à la gloire des membres de l'ANP? Et pourtant, des milliards ont été investis dans les sujets de la guerre de libération à la gloire des membres de l'ALN, mais l'ANP en tant qu'institution n'a jamais été représentée dans un film et aucun soldat, qui a lutté avec courage et bravoure contre le terrorisme, n'a été le héros d'un film. Ce n'est pas le cas en Egypte, où de nombreux films sont produits pour vanter les mérites des forces de sécurité contre le djihadisme et le terrorisme. Même chose actuellement en France avec la série «Le bureau des légendes». Même cas de figure au Pakistan et en Turquie où des films à gros budgets avec l'aide de l'armée et de la police sont réalisés et produits pour dénoncer le terrorisme et mettre en avant les forces de sécurité. Le cinéma algérien met plus en vedette un islamiste, même si c'est un anti-héros plutôt qu'un policier ou un militaire. La seule fois où les forces de sécurité ont été mis en valeur, c'est dans le film de Zakaria Ramdane, «L'Algérie pour toujours». Cependant, malgré sa bonne volonté et son amour pour son pays et pour ses forces de sécurité, le réalisateur et producteur algérien n'est pas encouragé et n'est pas soutenu aussi bien par les institutions culturelles que les institutions gouvernementales. Sans le cinéma, l'Amérique ne serait jamais devenue la première force militaire et la première force économique. Le cinéma et, aujourd'hui la télévision contribuent à la promotion du pays et à la promotion de la force logistique et militaire du pays. Il est donc temps de réfléchir à donner la chance aux jeunes réalisateurs pour illustrer les véritables héros algériens, ces héros qui donnent la stabilité et la sécurité au pays.