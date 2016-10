ITélé en grève à cause de la venue d'un journaliste

Par Amira SOLTANE -

Depuis quelques jours nous découvrons la chaîne d'info de Canal + avec un nouveau visage. Pas d'info, juste des reportages et des émissions de Morandini. La raison est que les journalistes d'iTélé sont en grève pour le 6e jour consécutif, pour dénoncer la venue de Jean-Marc Morandini. On reproche à l'animateur, le fait qu'il est mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. Une autre enquête a été ouverte sur des castings douteux, pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. Du jamais-vu dans les annales de la télévision française.

Jeudi, un début de dialogue avait été lancé entre rédaction et direction, après l'aide du CSA qui a ouvertement critiqué l'obstination du groupe à maintenir à l'antenne Jean-Marc Morandini, dont l'arrivée a déclenché une grève sans précédent qui paralyse la chaîne d'info depuis lundi. La paralysie d'iTélé, a en tout cas profité cette semaine à ses concurrentes LCI et Bfmtv, selon des chiffres de Médiamétrie communiqués vendredi. Elle a provoqué la chute des audiences iTélé qui est descendue à 0,5% de parts d'audience jeudi, avec 38.000 téléspectateurs en moyenne (contre près de 1% habituellement) passant derrière LCI qui a attiré 42.000 téléspectateurs en moyenne (0,5% de parts d'audience). Cette affaire a profité à Bfmtv qui a gagné de son côté 0,3% de parts d'audience, passant de 2,4% lundi à 2,7% jeudi, soit 226.000 téléspectateurs en moyenne.

iTélé possédait encore 0,9% de parts d'audience lundi au premier jour du conflit, loin devant LCI. Les audiences de la seule émission d'iTélé en direct, la tranche 18-19h00 présentée par Jean-Marc Morandini, ont aussi été divisées par deux camps en quelques jours.

La nouvelle émission «Morandini Live», émission consacrée aux médias, n'a été regardée jeudi que par 50.000 téléspectateurs, derrière l'émission d'Yves Calvi sur LCI. Elle a néanmoins attiré 110.000 téléspectateurs. L'animateur qui est spécialiste des médias n'a pas évoqué pour le moment ni dans son émission ni ailleurs, son exclusion de ITélé. Ancien transfuge de D8 et propriétaire d'un blog sur la télévision, Morandini a atterri comme un extraterrestre sur ITélé.

Depuis lundi, les journalistes votent chaque matin la grève à plus de 80% des voix, et de nombreuses rédactions et personnalités leur ont apporté leur soutien, avec le hashtag sur Twitter «#JesoutiensiTele». La rédaction de la chaîne d'information en continu a voté à 90%, hier vendredi 21 octobre, la reconduction de la grève commencée lundi pour protester contre l'arrivée de l'animateur Jean-Marc Morandini. La poursuite de la grève a été votée par 117 voix sur 130, avec deux voix contre et 11 abstentions. Dans la lignée, la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, a publiquement soutenu hier les journalistes de la chaîne d'information en continu, dénonçant dans Le Parisien ce qu'elle appelle une «trumpisation de l'info». La guerre entre la gauche et la droite a commencé dans les médias français.