L'Algérie évite et le Maroc participe au MipCom

Par Amira SOLTANE -

Une nouvelle fois l'Algérie n'avait pas de stand au grand rendez-vous de l'audiovisuel mondial, le MipCom de Cannes, même si les représentants de l'Entv et d'Echourouk TV étaient présents sur la Croisette. Le MipCom est considéré comme le plus grand marché mondial des contenus audiovisuels pour la création, la coproduction, l'achat, la vente, le financement et la distribution des contenus sur toutes les plates-formes (médias, TV, mobiles, cinéma, Internet...) Il regroupe chaque automne, 4623 exposants et 13.019 visiteurs - des dirigeants de la télévision et du film, aux stars qui animent les écrans - qui convergent tous à Cannes pour créer un nouveau monde de contenus. En plus des représentants des télévisions arabes: comme MBC, Al Jazeera et surtout beIN Sports, cette fois c'est le Maroc qui a tenu à participer à ce marché des échanges audiovisuels.

Cette 1ère participation marocaine au Salon de l'audiovisuel MipCom qui a lieu à Cannes en France du 17 au 20 octobre 2016, s'est faite grâce à l'Association des entreprises du secteur audiovisuel (l'Asesa) sur un pavillon marocain de 47,3 m². Il était animé par Maroc export et des membres sélectionnés de l'Asesa qui présenteront le savoir-faire en matière technologique des entreprises marocaines opérant dans le secteur de l'audiovisuel. Et pourtant le Maroc a produit moins de contenus durant ce Ramadhan, mais espère vendre ses produits pour d'autres pays.

Après sa clôture le MipCom, a enregistré des chiffres astronomiques, battant tous les records. Il a accueilli cette année des délégations en provenance de 108 pays, a dépassé les 14.000 professionnels présents, dont 4900 acheteurs, parmi lesquels 1 500 responsables des achats pour des plates-formes numériques ou de Svod. Quelque 2000 stands et exposants ont investi le Palais des Festivals de Cannes, dont de nouveaux pavillons pour le Chili, la Nouvelle-Zélande, le Maroc, les Philippines, la Russie et le Japon.

Le MipCom 2016 a accueilli un nombre record d'avant-premières dans le cadre des International Drama Screenings et World Premiere TV Screenings avec Mata Hari (Red Harrow International), The Halcyon (Sony Pictures Television), The Same Sky (Beta Film), The Rocky Horror Picture Show: Let's do the Time Warp Again (20th Century Fox Television Distribution) ainsi qu'un épisode de The Catch - Saison 2 (Disney Media Distribution). Et pour la première fois, la manifestation a ouvert ses projections au public cannois pour Mata Hari et The Rocky Horror Picture Show.

Dans le cadre du «Japon, pays à l'honneur du MipCom 2016», 500 professionnels japonais, appartenant à 104 sociétés japonaises, ont fait le déplacement. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a adressé à la communauté internationale de la télévision un message vidéo dans lequel il a souhaité que ce programme exceptionnel consacré à son pays puisse aider à la promotion du meilleur de la technique et des contenus télévisuels en provenance du Japon.