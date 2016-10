Le géant des télécoms américain avale HBO et CNN

Par Amira SOLTANE -

Combien coûte un groupe de télévision? C'est la question qui a toujours taraudé les professionnels et les marchands de l'image et du rêve. Les chiffres diffèrent d'un pays à un autre et surtout d'un empire à un autre. L'annonce du rachat par l'opérateur géant des télécoms américain ATT (Americain Telecom) de Time Warner le propriétaire des chaînes de télévision HBO et CNN pour un montant total de 108,7 milliards de dollars (99,8 milliards d'euros) en titres AT&T et en espèces, a fait tourner la tête à tout le monde. Time Warner avait valorisé son groupe à

85,4 milliards de dollars. C'est l'équivalent d'une année de recettes de pétrole par notre pays. C'est dix fois la dette d'un pays africain. C'est une somme considérable qui permettra de mettre la main sur un empire audiovisuel ayant une influence sur la planète. C'est comme si Algérie télécom ou même Djezzy tentait d'acheter les groupes Ennahar, Echourouk TV et l'Entv en même temps. C'est colossal et surtout risqué comme opération.En 2011 déjà, ATT avait ainsi fait une offre sur T-Mobile, la filiale américaine de Deutsche Telekom, mais la Federal Communications Commission (FCC), le régulateur du secteur, s'y était opposée, considérant que le poids du nouvel ensemble aboutissait à une position de monopole. Depuis AT&T s'est lancé comme Verizon et Comcast, dans le marché des contenus pour alimenter ses réseaux de diffusion. L'opérateur a ainsi racheté, en 2015, DirecTV, le spécialiste de la télévision par satellite, pour 48,5 milliards de dollars. Une acquisition qui a permis au groupe de devenir le premier diffuseur de télévision aux Etats-Unis, avec 26 millions d'abonnés, devant Comcast. L'opération lui a permis de mettre la main sur les droits de la National Football League. Pourquoi un opérateur de téléphonie acheterait -il un groupe de télévision aussi important que CNN ou HBO, qui est spécialisé dans les séries comme «Games of Thrones»? Cette vente donne une idée sur quelle planète, les USA sont installés. En réalité, cette opération d'achat du «marché du divertissement», par l'opérateur de télévision et de télévision par câble est en réalité une réponse à la concurrence déjà importante des télévisions à la demande sur Internet, comme Netflix, Amazone Prime et YouTube. En achetant du contenu, ATT s'adjuge le monopole du divertissement. En attendant, le régulateur américain de la concurrence, la Federal Communications Commission (FCC), qui guette les abus de concentration et de pouvoir dans les médias, va passer au peigne fin cette fusion entre AT&T et Time Warner.